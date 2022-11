Der öffentliche Eislauf in der Schwenninger Helios-Arena startet am Mittwoch, 9. November. Die letzten Vorbereitungen wurden auf Bahn 2 getroffen, teilen die Verantwortlichen mit: „Die Schlittschuhe wurden geschliffen und das Eis aufbereitet. Alles ist bereits für den Start. Ab 14 Uhr öffnen sich die Türen für den öffentlichen Eislauf“, heißt es in einer Mitteilung.

Das gilt in der Wintersaison 2022/23

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag 14 bis 16 Uhr, 19 bis 21 Uhr; Samstag 10 bis 12 Uhr, 14 bis 16 Uhr, 19 bis 21 Uhr; Sonntag 14 bis 16 Uhr, 17 bis 19 Uhr. Seniorenlauf: Montag 10 bis 12 Uhr (nicht in den Schulferien, kein Online-Kauf möglich). 24. und 31. Dezember sowie 1. Januar geschlossen.

Preise

Einzelkarte Erwachsene sechs Euro und Zehner-Karte Erwachsene 54 Euro zuzüglich fünf Euro Pfand (Pfand nur in bar zahlbar). Einzelkarte ermäßigt vier Euro und Zehner-Karte ermäßigt 36 Euro zuzüglich fünf Euro Pfand (Pfand nur in bar zahlbar) für Kinder bis 18 Jahre, Schüler, Studenten. Geburtstagskinder (bis 18 Jahre) haben freien Eintritt (Vorlage Ausweis). Kinder unter sechs Jahre dürfen kostenlos rein, ebenso Rollstuhlfahrer (kein Befahren der Bahn).

Laufhilfen kosten je angefangene 30 Minuten 2,50 Euro, Schlittschuhverleih (verfügbar sind Schuhgrößen 23 – 48) sechs Euro. Schulen: Eintritt und Verleih jeweils drei Euro (nur nach telefonischer Voranmeldung)