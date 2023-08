Die Staatliche Feintechnikschule Villingen-Schwenningen hat 117 Absolventen auf den weiteren Karriereweg entlassen, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Die Zeugnisempfänger verteilen sich laut Mitteilung auf zunächst 39 erfolgreiche Berufsfachschulabsolventen aus dem Bereich der Systemelektronik, Feinwerkmechanik und Uhrmacherei. Zusätzlich haben zwölf Assistenten für Informations- und Kommunikationstechnik ein zweijähriges Berufskolleg durchlaufen. 53 Absolventen sind nun Staatlich geprüfte/r Techniker/in und bekamen nach der zweijährigen Fachschule für Fertigungstechnik und Informationselektronik ihre Zeugnisse. Des Weiteren erhielten 13 Schüler ihre Meisterbriefe.

28 Lobe und zwölf Preise wurden während der Absolventenfeier vergeben, heißt es in der Mitteilung. Besondere Erwähnung wegen hervorstechender Leistungen habe es für Marvin Schuler gegeben. Er habe als Jahrgangsbester bei den Berufsfachschülern den Preis des Oberbürgermeisters erhalten und konnte sich außerdem auch mit der zweitbesten Projektarbeit der Berufsfachschule einen Preis der „Vereinigung ehemaliger Feintechnikschüler“ (VEFS) sowie den dritten Platz des „SolidPro-Konstruktionspreises“ sichern. Der erste Platz des VEFS-Preises ging laut Mitteilung an Marius Lieb von den Systemelektronikern mit seiner „Wortuhr“. Der „SolidPro-Konstruktionspreis“ für die besten Konstruktionsarbeiten der Berufsfachschüler ging an Elvira Lauer. Ferner wurde der VEFS-Preis an die Berufsfachschüler Adrian Jetter (dritter Platz) verliehen, der „SolidPro-Konstruktionspreis“ an den Berufsfachschüler Gero Wedde (zweiter Platz).

Für die beste Projektarbeit im Berufskolleg wurde Alin Munteanu, der zugleich als Jahrgangsbester den Preis des Oberbürgermeisters erhielt, ausgezeichnet. Bei den Meistern wurde Fabio Herrmann für seine Leistungen geehrt. Den Innovationspreis bei den Technikern erhielten Daniel Thiessen, Florian Fehrenbach und Florian Haid. Jahrgangsbester Techniker ist Dimitri Gucin.