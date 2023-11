Erneut streiken viele Apotheker im Land am Mittwoch, 22. November. Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis bleiben an diesem Tag fast alle Apotheken geschlossen. Warum gestreikt wird und wo man sich in der Region am Mittwoch trotzdem mit Medikamenten versorgen kann, erläutert Thomas Karcher von der Paradies-Apotheke in Villingen.

Immer mehr Bürokratie

„Es gab bereits im Juni diesen Jahres einen Apothekenstreit“, erklärt Karcher. Ziel der Streik-Aktionen sei es, auf die schwierige Situation der Apotheken im Land hinzuweisen und Missstände deutlich zu machen: „Die Medikamentenknappheit ist ein andauerndes Problem und für Apotheken eine riesige Belastung“ unterstreicht Karcher.

Der Villinger Thomas Karcher (hier ein Bild vom Juli) erläutert, warum viele Apotheken im Land streiken. | Bild: Burger, Tatjana

Auch die Bevölkerung leide unter der mangelnden Verfügbarkeit von Schmerz- und Fiebermitteln sowie Antibiotika. Ausgelöst durch diese andauernde Mangellage entstehe zudem eine massive organisatorische und bürokratische Mehrbelastung durch die Suche nach Ersatzpräparaten und Alternativen zu den nicht lieferbaren Medikamenten.

Notdienste am Streiktag Natürlich gibt es trotzdem einige Apotheken in der Region, welche die Notversorgung mit Medikamenten sicherstellen. Im Schwarzwald-Baar-Kreis sind das die Mozart-Apotheke, Saarlandstraße 21, VS-Villingen (Telefon 07721 26346), die Sonnen-Apotheke, Bahnhofstraße 12, in Donaueschingen (Telefon 0771 92030540), Linden-Apotheke, Wilhelmstraße 3, Furtwangen (Telefon 07723 93170). In den angrenzenden Landkreisen: Sonnen-Apotheke, Gartenstraße 5, Schramberg-Sulgen (Telefon 07422 8316), Paracelsus-Apotheke, Marktplatz 2, Spaichingen (Telefon 07424 93360).

Damit Apotheken, die seit Jahren in hoher Zahl schließen müssten, wieder rentabel seien, bräuchte es ein Umdenken der Politik: „Im Schnitt schließt täglich eine Apotheke für immer ihre Tore“, erklärt Thomas Karcher. Das Risiko der selbstständigen Unternehmer sei mittlerweile einfach viel zu groß.

Immer mehr Apotheken müssen schließen

Der Apothekerberuf sei massiv unattraktiv geworden und es gebe kaum noch Nachwuchs in der krisengebeutelten Branche: „Unser Gesundheitsminister ist den Apotheken offensichtlich nicht wohlgesonnen“, ist sich Karcher sicher.

Karl Lauterbach bekämpfe ganz offensichtlich die Apotheken in ihrer momentanen Form – eine Situation die zusätzlich hilflos und einen Streik als Druckmittel unumgänglich mache.

Ein weiterer gravierender Punkt: Seit zehn Jahren sei das Apothekenhonorar nicht mehr angepasst worden und das bei der hohen Inflation. Außerdem trügen auch die fehlenden Ärzte zur schlechten Situation bei: „Mit dem Ärztemangel geht immer auch ein Apothekenmangel einher. Wo es keinen Verordner von Medikamenten gibt, gibt es auch keinen Medikamentenhandel“, betont Karcher.

Das abschreckende Beispiel Schönwald

Man müsse sich im Landkreis nur mal die Gemeinde Schönwald anschauen, hier gebe es gar keine Apotheke mehr, weil es auch keinen Arzt mehr gebe: „Die Leute müssen dann nach Triberg, Furtwangen oder Schonach ausweichen um ihre Medikamente zu bekommen“, meint Karcher.