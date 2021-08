Mindestens zehn Mal ist am Dienstag nach Polizeiangaben eine 89-jährige Frau von einem Betrüger angerufen worden, der sich als Polizeibeamter ausgab. Dieser hat die Frau in den Gesprächen stark verunsichert, weshalb sie bei der Nachbarin um Hilfe bat. Diese entlarvte den Anrufer bei geschickten Nachfragen als Betrüger, worauf keine weiteren Anrufe mehr erfolgten.

Danach informierten die Frauen die richtige Polizei. In letzter Zeit kommt es wieder vermehrt zu Betrugsversuchen am Telefon, in denen sich die Anrufer als Polizeibeamte ausgeben. Die Polizei rät, keine Auskünfte zu finanziellen Verhältnissen zu geben und sich nicht unter Druck setzen lassen und keinesfalls Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Keinesfalls sollte bei Rückrufen bei der Polizei die automatische Wahlwiederholung benutzt werden.