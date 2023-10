Was war in der Grabenäckerstraße los? Ein Anrufer hat der Polizei gegen 10.40 Uhr mitgeteilt, dass sich in einem Firmengebäude in der Grabenäckerstraße in Schwenningen ein Mann alleine eingeschlossen habe. Er sei möglicherweise im Besitz einer Schusswaffe.

Polizei umstellt das Gebäude

Nach dieser Information ging die Polizei von einer möglichen Bedrohungslage aus und das Gebäude wurde mit mehreren Polizeistreifen umstellt. Letztlich stellte sich heraus, dass keine Bedrohungslage vorlag, teilt die Polizei mit.

Treffen mit einem Bekannten

Der Mann hatte sich mit einem Bekannten in der Firma aufgehalten. Er war nicht im Besitz einer scharfen Waffe. In der Firma selbst konnte bei der Durchsuchung mit Einverständnis des Firmeninhabers lediglich eine Luftdruckpistole aufgefunden werden. Die eingesetzten Polizeistreifen konnten wieder abrücken.