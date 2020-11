Schwarzwald-Baar Nur für Abonnenten vor 4 Stunden

An der Schwelle zum Tod will Maria Ganter niemanden allein lassen – In der Rente wird sie Hospizbegleiterin

Hospizbegleiter schenken Schwerstkranken und deren Angehörigen ihre Zeit – und damit ein Stück Lebensqualität. So wie die 66-jährige Maria Ganter. Sie will in ihrer Rente etwas Sinnvolles tun, sagt sie.