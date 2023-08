In einem Bienenstand im Bräunlinger Ortsteil wurde die Amerikanische Faulbrut der Bienen festgestellt: eine für Bienen tödliche Infektionskrankheit, die auf den Menschen nicht übertragbar ist.

Der Ausbruch der Krankheit ist amtlich. Wie das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis mitteilte, hatten das Veterinäramt des Landratsamtes das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Freiburg hatten den Bienenstand untersucht.

Betroffene Bienenvölker werden getötet

Der Landkreis reagierte im Rahmen einer Allgemeinverfügung mit der Einrichtung eines Sperrbezirks. In diesem Bezirk sind zirka 23 Imker betroffen. Die von der Faulbrut betroffenen Bienenvölker müssen abgetötet werden.

Gewimmel im Bienenstock. Eine Naheinsicht eines vermutlich gesunden Bienenvolks. | Bild: Vonberg, Markus

Im Sperrbezirk dürfen keine Bienenvölker umgestellt werden, damit die Bienenseuche nicht verschleppt wird. Es dürfen auch keine Bienenvölker in den Sperrbezirk eingebracht werden. Aufgehoben werden die Sperrmaßnahmen erst, wenn bei Nachuntersuchungen aller Bienenvölker im Sperrbezirk keine Anzeichen von Faulbrut festgestellt werden.

So ist das Sperrgebiet räumlich definiert Zum Sperrgebiet wurde das gesamte Gebiet der Gemarkung Waldhausen, sowie jeweils der östliche Teil der Gemarkungen Bräunlingen, Mistelbrunn und Hubertshofen erklärt.

Die genauen Abgrenzungen des Sperrgebiets liegen für die Gemarkungen Mistelbrunn und Hubertshofen an der Grenze zum Waldgebiet Habseck. Für die Gemarkung Bräunlingen verläuft die Abgrenzung des Sperrgebiets über die Kreisstraße K5470 entlang der Gemarkungsgrenze zu Unterbränd bis zur Kreuzplanie, über die Kreuzplanie in Verlängerung bis zum Harzerbrunnen an die Gemarkungsgrenze zu Mistelbrunn. Weiter verläuft das Sperrgebiet entlang der Gemarkungsgrenze Mistelbrunn zur Kreisstaße K5736 über die Gemarkungsgrenze Hubertshofen und trifft im Bereich Uttenbächle die Gemarkungsgrenze von Bräunlingen. Das Sperrgebiet verläuft entlang der Gemarkung Bräunlingen und trifft im Bereich Grafenhalde die Gemarkung Waldhausen. Beim Kirnbergsee trifft die Abgrenzung des Sperrgebiets auf die Gemarkung Bräunlingen und verläuft entlang der Gemarkungsgrenze Bräunlingen / Unterbränd auf die Kreisstraße K5470.

Die Amerikanische Faulbrut ist eine bakterielle Infektionskrankheit, die die Brut von Bienenvölkern befällt. Die Brut stirbt größtenteils ab, womit die Zahl der Bienen im betroffenen Volk immer geringer wird. Schließlich, spätestens im folgenden Winter, geht das geschwächte Volk ganz ein.

Um Waldhausen ist wegen der Bienenkrankheit Amerikanische Faulbrut eine Sperrzone gelegt. Die rote Linie zeigt, wie die Grenzen verlaufen. | Bild: Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Die Verbreitung der Amerikanischen Faulbrut erfolgt in erster Linie durch die sogenannte Räuberei. Darunter versteht man das Phänomen, dass Bienen eines starken Bienenvolkes die verminderte Abwehrbereitschaft eines geschwächten Volkes ausnutzen und sich den Honig direkt aus den Waben des schwachen Volkes holen – mit der Folge, dass sie die Bakteriensporen in den eigenen Bienenstock tragen.

Donaueschingen Die ältesten Bewohner der Alten Hofbibliothek: Eine seltene Bienen-Art? Das könnte Sie auch interessieren

Auch durch den unkontrollierten Handel mit Bienenvölkern oder das Schwärmen von Bienenvölkern kann die Bienenseuche verbreitet werden. Ebenfalls eine Rolle spielt sporenhaltiger Honig, in der Regel aus Übersee, wenn er aus offenen Honiggläsern, etwa in Glascontainern oder Abfallbehältern von Bienen aufgenommen wird.

Honig kann uneingeschränkt verzehrt werden

Die Amerikanische Faulbrut ist eine reine Bienenseuche, die nicht auf den Menschen übertragbar ist. Der Honig kann ohne Einschränkung verzehrt werden.