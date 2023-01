von Dominik Zahorka

Ein Fall von sexuellem Missbrauch von Kranken und Hilfsbedürftigen wurde jetzt am Amtsgericht Villingen verhandelt. Die Staatsanwaltschaft warf dem 30-Jährigen Angeklagten vor, eine hochbetagte 90-jährige Seniorin, die sich zur besagten Zeit in der Kurzzeitpflege befand, durch grobe Behandlung verletzt und durch unsachgemäßes Berühren mit bloßen Händen im Intimbereich zudem sexuell belästigt zu haben.

Der Vorfall ereignete sich am 30. Juni letzten Jahres in einem Altenheim in Villingen-Schwenningen, wo der Angeklagte als Pflegekraft arbeitet. Die 90-jährige Frau hat laut Anklageschrift ein Hämatom am Unterarm davongetragen, welches von einem ermittelnden Polizeibeamten fotografiert wurde.

Angeklagter bestreitet die Vorwürfe

Der Angeklagte bestritt vor dem Richter die ihm zur Last gelegten Taten und erläuterte seine Arbeitsweise, die auch die Pflege des Intimbereiches beinhalte. Diese habe er vorschriftsmäßig mit Gummihandschuhen bekleidet durchgeführt.

Der ermittelnde Polizeibeamte wurde als Zeuge gehört und berichtete von Schwierigkeiten bei der Befragung der hochbetagten Geschädigten, die schwerhörig sei und keine ganz genauen Angaben zu Tatzeitpunkt und Hergang habe machen können.

Pfleger schon mehrfach auffällig

Die zuständige Pflegedienstleiterin wurde ebenfalls gehört und berichtete von anhaltenden Problemen mit ihrem Mitarbeiter, der schon zwei Abmahnungen wegen respektlosen Umganges mit pflegebedürftigen Personen erhalten habe. Sie betonte, dass die Geschädigte ihrer Auffassung nach nicht dement sei.

Die Aussage der Tochter der 90-Jährigen, welche die Vorgänge an die Pflegedienstleitung gemeldet hatte, brachte keine weiteren Erkenntnisse. Die Tochter hatte bei ihrer Mutter nachhaltige psychische Belastungen durch den Vorfall festgestellt.

Mangelhafte Beweislage

Nach etwa zehnminütiger Beratung verkündete Richter Christian Bäumler, dass er sich mit Staatsanwaltschaft und Verteidigung wegen der mangelhaften Beweislage des sexuellen Missbrauchs und trotz einer möglicherweise begangenen aber nicht nachweisbaren Körperverletzung darauf geeinigt habe, das Verfahren gegen Zahlung von 2000 Euro an die Villinger Tafel einzustellen.