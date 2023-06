Mitten in Haigerloch im Gebäude des historischen Hotels Schwanen befindet sich Alraunes Privatmuseum. „Heiter bis tödlich“ heißt die aktuelle Ausstellung der Textilkünstlerin Stefanie Alraune Siebert.

Die Schau stellt das Leben des fiktiven Metzgers und Delikatessen-Händlers Otto Essig in einer Abfolge von kunstvollen Szenerien dar, die jeweils Raum für Raum arrangiert wurden. Und das nicht mit gewöhnlichen Puppen, sondern mit individuell gestalteten Kunst-Menschen, wie ihre Schöpferin unterstreicht.

Bevor der Besucher durch dieses dreidimensionale Album aus dem Leben des Otto Essig schlendert, kann er sich im Filmraum über die Herstellung der Kunst-Menschen informieren. Danach gibt es im Leihhut-Salon auf Wunscht besondere Hüte auf den Kopf – und los geht es.

Zunächst triff man auf eine Szenerie mit der schwangeren Mutter von Otto Essig, einer Mops-Circus-Artistin. Diese sitzt Gürkchen essend mit anderen Schwangeren im Salon – jede für sich ein textiles Kunstwerk.

Im nächsten Raum begegnet der Besucher erstmals der Hauptfigur Otto Essig selbst – als Kind mit seiner Großmutter vor einem riesigen Schlemmerbuffet. Das dreidimensionale Stillleben zeigt, wie sie des Nachts für die Tafel kochen.

So viele liebevoll gestaltete Details: Hildegard Staller aus Häslach ist begeistert vom Speisebüffett. | Bild: Susanne Rothweiler

Das fantasievoll gestaltete Tableau fasziniert: Besucherin Hildegard Staller weist beispielsweise auf markante Details wie die Finger-Schnecken hin.

Bitte genauer hinsehen: Das Besondere bei diesen scheinbaren Schnecken liegt im Detail. Wer hier Finger mit lackierten Nägeln entdeckt, liegt richtig. | Bild: Susanne Rothweiler

Die Kunstfigur Otto Essig macht Raum für Raum Karriere. In seiner Hotelküche sehen Jutta und Ernst Zwick aus Wolterdingen auch mal unter die Speise-Cloches. Sie waren schon drei Mal in Alraunes Reich und finden die genähten Menschen sehenswert und gigantisch. Weiter geht es vorbei an der Promi-Bar in die zwei oberen Stockwerke.

Das Ehepaar Jutta und Ernst Zwick aus Wolterdingen ist schon das dritte Mal bei Alraune und immer wieder fasziniert. | Bild: Susanne Rothweiler

Die Ausstellungsfläche beträgt insgesamt über 800 Quadratmeter. Im ersten Obergeschoß erleben die Besucher zunächst die Hochzeitsfeier von Otto Essig.

Kunst-Menschen im Glück: Der Besucher erlebt die Hochzeit von Otto Essig. | Bild: Susanne Rothweiler

Es geht weiter durch die fiktive Lebensgeschichte – von Gelagen am Roulette-Tisch über die Erkrankung des Otto Essig bis zu seinem Tod.

Doch kann damit alles schon zu Ende sein? Während die Trauergesellschaft um den Sarg mit dem toten Otto Essig herumsteht, spritzt die genähte Kunst-Alraune dem Metzgermeister Klosterfrau-Melissengeist.

Im Raum des Abschieds spritzt die Kunst-Alraune dem toten Otto Essig Klosterfrau-Melissengeist | Bild: Susanne Rothweiler

Und siehe da: Die Kur wirkt, Otto erwacht wieder zum Leben! Anschließend wird in einer weiteren detailreichen, kunstvoll arrangierten Szenerie die Auferstehung gefeiert. Auch hier lohnt sich ein näherer Blick auf die vielen Details.

Happy-End für den Kunst-Menschen: Von Tauben umkreist feiert die Figur Otto Essig ihre Auferstehung. | Bild: Susanne Rothweiler

Das genießen auch die Besucherinnen Kerstin Nitzsche und Marion Bochers im zweiten Obergeschoss: Sie amüsieren sich – gut behütet – über die Verflossenen von Otto Essig.

„Die Liebe zum Detail ist irre. Dahinter steckt großes Können. Man hat das Gefühl, dass in jeder Szene ein Hintergedanken steckt“, so die beiden Freundinnen.

Die Besucherinnen Kerstin Nitzsche und Marion Borchers haben Spaß im Privatmuseum von Alraune. | Bild: Susanne Rothweiler

Alraunes Privat Museum im ehemaligen Hotel Schwanen in Haigerloch. | Bild: Susanne Rothweiler

Besucherinfos Anfahrt und Parkmöglichkeiten Die Adresse lautet: Alraunes Privatmuseum, Marktplatz 5, in 72401 Haigerloch. Von Villingen ist es mit dem Auto über die A81, Ausfahrt Empfingen, erreichbar. Parkmöglichkeiten sind beispielsweise im Bereich des Museums an der Straße und in der Spitalgasse 11 zu finden. Dort befindet sich auch eine Ladestation für Elektrofahrzeuge. Öffnungszeiten und Preise Öffnungszeiten sind donnerstags, freitags, sonn- und feiertags von 14 bis 17 Uhr. Samstags ist geschlossen. Der Eintritt kostet für Erwachsene und Kinder ab 14 Jahren 10 Euro, für Kinder von sechs bis 13 Jahren fünf Euro und für Kinder bis sechs Jahren ist der Eintritt frei. Die Fotoerlaubnis für private Nutzung kostet 3 Euro. Infos im Internet: www.panoptikum-siebert.de

Zum Schluss werden die Besucher noch mit Tipps für ein gutes Restaurant oder Café, das auch wirklich geöffnet hat, versorgt, und von Stefanie oder Hans Siebert verabschiedet.