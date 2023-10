Organisiert hatte die Ausstellung der Brigachtaler Alpaka-Züchter Simon Kiefer, zusammen mit dem im thüringischen Mühlhausen ansässigen Vereins Alpaca Association.

Familie Kiefer betreibt selbst eine große Alpaka-Farm in Überauchen, züchtet dort Alpakas und Lamas, verkauft deren begehrte Wolle und bietet Alpaka-Wanderungen und Therapie-Sitzungen an.

Nach dem großen Erfolg seiner ersten Ausstellung im Jahr 2019, war die Nachfrage aus Züchter-Kreisen nach der Corona-Pause so groß, dass dieses Jahr die zweite Ausstellung umgesetzt werden konnte.

Auch Alpakas kommunizieren untereinander Video: Hans-Jürgen Götz

Viele Produkte im Angebot

Neben den Alpakas gab es auch einige Lamas und andere Tiere zu sehen. Daneben auch viele Händler, die Produkte aus Alpaka-Wolle anboten, vom Pullover über Handschuhe und Mützen bis zu Kuscheltieren aus Alpaka-Wolle. Ebenso passenden Schmuck, Bilder und Gemälde und allerlei Accessoires rund ums Thema.

Pullover, Handschuhe, Mützen und Schals: alles aus reiner Alpaka-Wolle. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Andere Händler boten Kosmetikprodukte auf Alpakabasis an. Die basieren auf Keratin, welches aus der Wolle gewonnen wird. Die Cremes, Seifen und Shampoos sind besonders hautfreundlich und sollen auch bei Sonnenbrand und Mückenstichen für Linderung sorgen.

Monika Kaufmann (links) und Sandra Brittenberg verkaufen Naturkosmetikprodukte. Ihre Salben, Cremes, Seifen und Shampoos basieren auf Keratin, welches aus Alpakawolle gewonnen wird. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Ein Holzschnitzer zeigte auf dem Freigelände, wie er mit der Kettensäge Alpakas aus Holz für den Garten anfertigt.

Wie man mit der Kettensäge ein Alpaka schnitzt. Video: Hans-Jürgen Götz

Alpaka-Blick fasziniert die Züchter

Die meisten Besucher hatten einfach viel Spaß, den friedlichen Tieren ganz Nahe sein zu können. Kinder durften die Alpakas streicheln und in einer speziellen Zone eine Runde mit ihnen an der Leine laufen.

Wer kann diesem Blick widerstehen? | Bild: Hans-Jürgen Götz

Wahrscheinlich sind es aber die großen, schwarzen Kulleraugen, mit denen die Tiere die Besucher in ihren Bann ziehen. Sie strahlen eine Ruhe und Zufriedenheit aus, die sich sofort auf ihre Umgebung überträgt. Viele Züchter bestätigen, dass es auch genau das ist, was sie irgendwann einmal so fasziniert hatte, dass sie eine eigen Zucht aufbauen wollten.

Die friedlichen Tiere ziehen mit ihrem treuen Blick sofort jeden Besucher und Züchter in ihren Bann. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Austausch und Schönheitswettbewerb

Im Rahmen der Fachmesse wurden auch jede Menge Spezial-Ausrüstung und Utensilien für die Alpaka-Zucht angeboten, wie zum Beispiel ein Ultraschallmessgerät zur Untersuchung trächtiger Tiere.

Rolf Machhein aus Wuppertal demonstriert an seiner Halsschlagader ein spezielles Ultraschallgerät, mit dem Züchter ihre trächtigen Alpaka-Stuten untersuchen können. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Ergänzt wurden diese Angebote durch Workshops, Seminare und Vorträge.

Alpakas in den Schwenninger Messehallen. Video: Hans-Jürgen Götz

Etwa 20 angereiste Züchter aus dem ganzen Bundesgebiet, aus der benachbarten Schweiz und aus Österreich knüpften Kontakte und tauschten sich untereinander aus. Ein Höhepunkt war die Prämierung der schönsten Tiere. Hierfür wurde sogar extra ein fachkundiger Preisrichter aus Peru eingeflogen.

Viele Trophäen warten auf die angereisten Züchter. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Es war nicht die letzte Alpaka-Messe

Rund 4000 Besucher haben am Wochenende die Ausstellung besucht. Die Resonanz der Züchter und Aussteller fiel sehr positiv aus, vor allem weil es bundesweit nur sehr wenige Veranstaltungen dieser Art gibt.

Rund 4000 Besucher finden am Wochenende den Weg zu den Alpakas auf dem Schwenninger Messegelände. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Auch die Lage im Süden mit der angrenzenden Schweiz und Österreich macht Schwenningen als Messestandort zukünftiger Alpaka-Ausstellungen sehr interessant. Die Organisatoren planen daher eine regelmäßige Wiederholung alle zwei Jahre.