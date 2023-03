„Steile Berge, feuchte Täler“, „Viel vor, viel dahinter“ ... Kommunen werben gerne mit markigen Slogans. Das soll Gemeinschaftssinn schaffen und ein positives Bild nach außen vermitteln.

Madlen Falke ist Pressesprecherin der Stadt Villingen-Schwenningen. Für sie ist fraglich, ob solch ein Slogan überhaupt das entscheidende Thema im Stadtmarketing ist. VS habe auch gar keinen. Und Falke findet: „Es hat uns nicht geschadet, dass wir uns nicht unter eine Überschrift unterordnen.“

Gelebtes Angebot schlägt pfiffiges Motto

Wichtiger sei das Angebot einer Stadt insgesamt. „Und das muss gelebt werden“, sagt die Pressesprecherin. Im Rahmen einer Strategie könne es jedoch sinnvoll sein, einen Wahlspruch zu definieren. So verwendete VS zu den Jubiläumsfeiern zu 50 Jahren Städtefusion den Begriff HeimatHeimatStadt.

Bürger arbeiten am neuen Stadtmarketing mit Momentan hat Villingen-Schwenningen kein Stadtmotto. Aber vielleicht wird es ja doch noch etwas mit einem sinnstiftenden Claim für die 90.000 Einwohner. Für das Oberzentrum stehe ein Stadtmarkenprozess an, sagt Pressesprecherin Madlen Falke. Geplant seien Workshops, denn die Stadtgesellschaft solle integriert werden. „Wir wollen das nicht an Bürgern vorbei betreiben, damit alle verstehen, warum es letztendlich zu dieser oder jener Entscheidung gekommen ist.“ Corporate Identity (CI) Der Begriff lässt sich als Unternehmensidentität übersetzen. Damit wird das Selbstbild eines Unternehmens bezeichnet, das sich aus dessen Merkmalen ergibt. Nach außen sollen dadurch ein Wertesystem beziehungsweise die jeweilige Unternehmenskultur vermittelt werden. CI deckt dabei ein weites Feld ab, von der visuellen Darstellung in der Kommunikation über Leitlinien im Umgang mit Kunden bis hin zur grundlegenden Philosophie.

Die Stadt St. Georgen, hat erst 2020 ihre Corporate Identity komplett neu aufgestellt. Seitdem gibt es ein neues Logo, aber keine Spur mehr vom früheren Wahlspruch „Die sonnige Bergstadt“. Ist es in der viertgrößten Kommune des Kreises jetzt etwa trüb und finster? Victoria Dillmann ist in St. Georgen für das Stadtmarketing zuständig und versichert: „Wir sind immer noch eine sonnig Bergstadt, das kann jeder bezeugen, der hier wohnt.“

Bei einer Neugestaltung sei es dann eine bewusste Entscheidung gewesen, auf einen Slogan zu verzichten und ganz auf das Logo zu setzen. So ganz ohne geht es aber wohl doch nicht immer. „Manchmal nutzen wir noch Lebenswerte Stadt oder Industriestadt für Plakate“, räumt Dillmann ein.

Die hohe Mathematik der Werbung

Etwas um die Ecke gedacht wird in Blumberg. Dort gilt das Motto: „Leben und Erleben – Meine Stadt hoch zwei.“ Laut Bürgermeister Markus Keller verwendet die Stadt das Logo insgesamt als Wort- und Bildmarke. „Seit 2010 kommunizieren wir so“, sagt er.

Blumberg nutzt seinen Wahlspruch als elementaren Teil des Logo. | Bild: Andreas Block (Screenshot)

Kurios: Niedereschach verwendet keinen Slogan mehr, obwohl es seit 2011 einen gibt. „Niedereschach im Schwarzwald – Tradition mit Zukunft“ ist bei einem Bürger-Workshop entstanden. „Wir haben aber nie die Gelegenheit gefunden, den Spruch richtig einzusetzen“, sagt Bürgermeister Martin Ragg.

Symbolkraft steckt im Logo

Vor ein paar Jahren hätten dann Werbeprofis von einem Wahlspruch abgeraten und stattdessen ein neues Logo für die Gemeinde gestaltet. Es symbolisiert die vier Teilgemeinden. Auf der Webseite gibt es den Claim „Liebenswertes Niedereschach“. Laut Ragg stammt der noch aus der Zeit vor seiner Wahl 2010. „Der ist irgendwie erhalten geblieben.“ Tradition eben.

Das Logo symbolisiert die vier Ortsteile. Dunkelblau steht für Niedererschach, Hellblau für Fischbach, Dunkelgrün für Schabenhausen und Hellgrün für Kappel. Unten ist noch das Artefakt „Liebenswertes Niedereschach“ zu sehen. | Bild: Andreas Block (Screenshot)

Mitunter ist die genaue Wortwahl entscheidend. Bei Donaueschingen und Furtwangen beispielsweise. Mit „Am Ursprung“ und „An der Quelle“ begraben sie den uralten Streit darum, wer jetzt wie für das Entstehen der Donau zuständig ist.

Furtwangen wirbt mit „an der Quelle“, die Bebilderung hat ein anderes Thema. | Bild: Block, Andreas

Am Donauursprung gibt es auch tatsächlich Donau zu sehen. | Bild: Block, Andreas

Dem Selbstverständnis einer ganzen Gemeinschaft mit einem Slogan gerecht zu werden, ist gar nicht so einfach. Dauchingen lässt es daher gleich ganz sein. „In der Tat, wir haben keinen Werbe-/Marketing-Slogan. Der Tourismus ist bei uns kein großes Thema“, bestätigt Bürgermeister Torben Dorn.

Das sind die Wahlsprüche der 20 Gemeinden Bad Dürrheim: Wo täglich neue Kräfte wachsen

Blumberg: Meine Stadt hoch zwei (Leben Erleben) (??)

Bräunlingen: Das Tor zum Südschwarzwald

Brigachtal: attrAKTIVer leben

Dauchingen: kein Slogan

Donaueschingen: Am Ursprung

Furtwangen: An der Quelle

Gütenbach: Im Herzen des Schwarzwalds

Hüfingen: Ökologie Geschichte Kunst

Königsfeld: BEWUSSTerLEBEN

Mönchweiler: Wir in Mönchweiler haben‘s schöner.

Niedereschach: kein Slogan

Schönwald: kein Slogan

Schonach: Schonach ... lebenswert, liebenswert

St. Georgen: kein Slogan

Triberg: Deutschlands höchste Wasserfälle (nur touristisch, im Logo)

Tuningen: Lebens- und Liebenswert

Unterkirnach: #echtunterkirnach

Villingen-Schwenningen: kein Slogan

Vöhrenbach: Stadt der Linachtalsperre

Ganz im Gegenteil in Schönwald, dennoch: „Einen konkreten Slogan gibt es bei uns nicht direkt“, teilt Hauptamtsleiter Andreas Herdner mit. „Wir haben immer mal wieder Aktionen, die mit Slogans in Verbindung stehen.“ Zuletzt hieß das dann: „Gemeinsam ist am schönsten.“

Naheliegend, kreativ, selbstbewusst

Streckenweise geht es ganz kreativ zu. Hüfingen wirbt mit drei Wörtern: „Ökologie Geschichte Kunst“.

Hüfingen setzt schlaglichtartig auf Details – im Slogan und in der Optik. | Bild: Block, Andreas

Brigachtal hebt in seinem „attraktiver leben“ das aktiv im Logo optisch hervor.

Funktioniert nur mit gestalterischen Hilfsmitteln. | Bild: Block, Andreas

Königsfeld spielt mit Groß- und Kleinschreibung und verwendet den Claim BEWUSSTerLEBEN“.

Das Spiel mit großen und kleinen Buchstaben steht nicht oben auf der Seite. | Bild: Block, Andreas

Zweigleisig fährt Triberg, wie Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold erzählt. Nur in der Touristikwerbung wird auf den Status der „Wasserfallstadt“ verwiesen. International heißt das dann: „Deutschlands höchste Wasserfälle.“ Ansonsten verzichtet Triberg auf einen Slogan. Auch Vöhrenbach blickt einfach vor die eigene Haustür und nennt sich „Stadt der Linachtalsperre“.

Vöhrenbach ist stolz auf seine Talsperre. | Bild: Block, Andreas

Also gibt es ihn nicht mehr, den klassischen Slogan? Einen Satz, der genau trifft, wie sich eine Kommune fühlt, und der ohne gestalterische Sperenzchen funktioniert. Doch den gibt es noch. „Wir in Mönchweiler haben‘s schöner“, heißt es zwischen Villingen und Königsfeld.

Ganz unten rechts auf der Seite ist der Wahlspruch Mönchweilers zu finden. | Bild: Block, Andreas

Und „Wo täglich neue Kräfte wachsen“ verkündet Bad Dürrheim mit gesundem Selbstbewusstsein.

Seinen Wahlspruch präsentiert Bad Dürrheim zaghaft. | Bild: Block, Andreas

Noch mitten im Aufbau einer eigenen Markte steckt Unterkirnach. Fabian Bönecke ist der Teamleiter für den Bereich Tourismus und Marketing im dortigen Rathaus. Er verweist auf den neuen Slogan #echtunterkirnach. „Mit dem zeigen wir, was Unterkirnach alles zu bieten hat“, sagt er. Für Veranstaltungen werde zudem häufig mit #erlebeunterkirnach geworben.

Unterkirnach wählt sein Motto absolut Social-Media-tauglich. | Bild: Block, Andreas

Bis Ende des Jahres werde das Marketing der Gemeinde weiterentwickelt – dem Teamleiter entschlüpft dabei das Wort „Paukenschlag“. Es gehe um ein klares Statement. Dass im Quellwasserdorf (so eine gängige Eigenbezeichnung) alles im Fluss ist, beunruhigt Bönecke kein bisschen: „Gute Marken brauchen Zeit – wie ein guter Rotwein.“