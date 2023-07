Schon wenn sich der Rauchmelder mit niedrigem Batteriestatus lautstark zu Wort meldet, schießt vielen Leuten einmal der Schock durch alle Gliedmaßen. Und das ist nur bei einem Fehlalarm.

Ist das physische Wohl einmal wirklich in Gefahr, können Gefühle von Hilflosigkeit und Angst richtiggehend lähmen. Doch was, wenn man noch für weitere Menschenleben verantwortlich ist? Eine Frage, die vor allem Eltern ständig begleitet.

Worauf muss man als erwachsene Person achten, damit man Kinder wohlbehalten durch Notlagen begleitet? Für Experten liegt der Schlüssel vor allem in der Vorbereitung.

Kinder wollen Verantwortung lernen

Schon im Kindergartenalter gibt es eine überraschend große Aufnahme- und Lernfähigkeit, wenn es um die Handhabe von Notfallsituationen geht. „Man kann sie gut pädagogisch vorbereiten“, erklärt Ines Walz, Leiterin der Kindertagesstätte Wunderfitz in Donaueschingen.

Ines Walz ist Leiterin der Kindertagesstätte Wunderfitz in Donaueschingen. | Bild: Daniel Vedder

Die Pädagogin kümmert sich unter anderem bei zwei Brandübungen im Jahr darum, dass sowohl Kinder im Krippenalter, als auch Kindergartenkinder, bestens auf den Notfall vorbereitet sind. Sie sagt, die Kleinen saugen die Informationen förmlich auf und wollen Verantwortung lernen.

Während bei den Jüngsten in der Krippe vor allem mit Bildern Konzepte vermittelt werden, meint die Erzieherin, dass im Kindergarten schon konkrete Abläufe im Brand- und Notfall vermittelt werden können. Den Eindruck kann Gerd Wimmer, Kommandant der Donaueschinger Feuerwehr, aus seinen Schulungen mit Kindergärten nur bestätigen.

Rechtzeitig sensibilisieren

Auch der Wunderfitz ist regelmäßig bei den Löschtrupps zu Gast. „Ein Feuerwehrbesuch ist da schon ein Highlight für die Kinder“, so Walz. Dabei gehen sie mit den Kindern bereits ganz konkrete Szenarien durch, zeigen ihnen detailliert auf, wie sie sich bei Gefahr zu verhalten haben.

„Sie lernen dann schon die Notrufnummern, wie sie sich im Brandfall zu verhalten haben und was konkrete Gefahren sind“, so Wimmer. Vor allem sollen diese Übungen Kindern eine gewisse Handlungssicherheit vermitteln, damit sie im Ernstfall besonnen bleiben und nicht in Panik verfallen.

Gerd Wimmer, Kommandant der Donaueschinger Feuerwehr, sieht eine enorme Lernwilligkeit in Kindergärten, wenn es um das Thema Brandschutz geht. | Bild: Lutz Rademacher

Spielerisch lernen Kinder in diesem Alter solche Konzepte laut Wimmer am Besten. „Wenn man es mit Anfassen und Probieren verbindet ist das ist, als es ihnen nur zu erklären“, stellt auch Walz fest.

Empfehlungen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Die DLRG empfiehlt Eltern, mit einem Spielzeugtelefon frühzeitig das Absetzen von Notrufen mit Kindern zu üben. Dabei sollen sie lernen, die drei „W“ anzuwenden. „Wo bist du? – Was ist Passiert? – Warte.“ Man solle den Notruf solange mit ihnen üben, bis sie den „Notruf ohne Gestik und Mimik sicher absetzen“ können, heißt es auf der Webseite des Vereins.

Kommandant Wimmer empfiehlt zudem, dass sich Eltern im Nachgang solcher Schulungen in Kindergarten und Schule mit ihren Kindern über das Gelernte unterhalten und auch daheim immer wieder Dinge spielerisch anwenden. Die gemeinsame Aufarbeitung daheim sei ein wichtiger Baustein, um Sensibilisierung bei den Kleinen herzustellen.

Wenn der Notfall eintritt

Sollte es wirklich zu einem Notfall kommen, hat die erfahrene Pädagogin Walz ebenfalls Tipps für Eltern und Aufsichtspersonen. „Es sind konsequente und klare Ansagen gefragt. Als Aufsichtsperson muss man einen kühlen Kopf bewahren.“

Das Vorgehen im Ernstfall lernen Kinder besonders gut spielerisch, wie hier bei der Hauptprobe der Feuerwehr beim Kindergarten in Pfaffenweiler (Archivbild). | Bild: Hans-Juergen Goetz

Je klarer die Erwachsenen kommunizieren, desto sicherer fühlen sich die Kinder aufgehoben und nehmen Ansagen besser auf. Speziell bei größeren Gruppen sei dies laut Kommandant Wimmer entscheidend. Dort könne sich Panik schnell ausbreiten und nicht mehr einzufangen sein.

Auch Erwachsene müssen sich vorbereiten

Doch das ist leichter gesagt, als getan. Auch für Erwachsene ist es eine Herausforderung, in Notfällen nicht in Panik zu verfallen. „Es kann auch immer daheim etwas passieren. Gerade wenn das eigene Kind betroffen ist, verliert man schnell die Übersicht“, so die Pädagogin.

Deshalb sei es für sie besonders wichtig, dass sich auch Eltern und Erwachsene stetig mit dem Thema auseinandersetzen und regelmäßig an Erste-Hilfe-Kursen und Schulungen teilnehmen. In diesem Sinne möchte Walz vorangehen und mit der Kindertagesstätte Wunderfitz demnächst beginnen, solche Kurse für Eltern anzubieten.