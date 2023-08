reiwillige haben am Rohrhardsberg neuen Lebensraum für das Auerhuhn geschaffen. Weitere Termine an mehreren Orten warten mit verschiedenen Themenbereichen. Eine spezielle Form von „Kundenservice“ kündigte Förster Johannes von Stemm von ForstBW Forstbezirk Hochschwarzwald beim Voluntourismuseinsatz an. Die ungewohnten „Kunden“: Das Auerwild am Rohrhardsberg, dessen Bestand rückläufig ist, unter anderem wegen fehlender Biotope. Die motivierten „Dienstleister“: Freiwillige, die sich mit Astscheren, Sägen und Äxten an die Biotoppflege machten. Das Ergebnis: Rund 0,2 Hektar mehr Fläche für das Auerwild. „Das war ganz schön anstrengend, aber auch ein interessanter und lehrreicher Tag“, lautete das Fazit eines Teilnehmers. Dies schreibt der Naturpark Südschwarzwald in einer Pressemitteilung.

Zwölf solcher Einsätze organisiert der Naturpark Südschwarzwald in diesem Jahr in Kooperation mit Partnern aus der Region beim Projekt „Voluntourismus für biologische Vielfalt in Nationalen Naturlandschaften“. Freiwillige Helfer haben noch bis Ende Oktober die Möglichkeit, mit Förstern, Rangern und weiteren Fachleuten aktiv zu werden. Vorkenntnisse sind dabei nicht nötig.

Am 29. Juli und am 5. August geht es gemeinsam mit der Regionalen Initiative für Artenvielfalt rund um den Titisee weiter. Dort wird das Drüsige Springkraut als gebietsfremde Pflanze entfernt. „Das ist weniger anstrengend als die Biotoppflege vergangenen Samstag“, sagt Christine Peter vom Naturpark Südschwarzwald, die das Projekt koordiniert. Das Projekt „Voluntourismus für biologische Vielfalt in Nationalen Naturlandschaften“ wird im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesumweltministeriums gefördert. Das Ziel ist, einen aktiven Beitrag zum Schutz und zur Förderung der biologischen Vielfalt zu leisten und gleichzeitig die Teilnehmer für deren Bedeutung zu sensibilisieren. Termine, Anmeldung und weitere Infos gibt es unter www.voluntourismus-im-naturpark.de im Internet.