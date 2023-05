Ein absoluter Albtraum ist eine Verbreitung der Afrikanischen Schweinepest in Süddeutschland. Sie rückt immer näher. So rüstet sich auch der Schwarzwald-Baar-Kreis schon seit vielen Jahren für diesen Fall.

Und wie geht das besser, als diesen zu simulieren und eine Übung durchzuziehen, an der alle relevanten Hilfsorganisationen teilnehmen? Nur so können Schwachstellen aufgedeckt werden, die im Ernstfall von essenzieller Bedeutung sein können.

Am vergangenen Samstag wurde in der Straßenmeisterei Hüfingen ein Einsatzzentrum eingerichtet. Übungsannahme war, dass in Blumberg bei den üblichen Untersuchungen von Tierkadavern ein infiziertes Tier gefunden wurde. Denn Jäger haben die Pflicht, jedes verendete oder überfahrene Tier zu melden, damit es über eine Blutprobe untersucht werden kann.

Die Übung kann beginnen (von links): Teresa Schwarzmaier, Amtsleiterin Veterinärwesen, Einsatzleiter Stefan Schuldis und Landrat Sven Hinterseh. | Bild: Lutz Rademacher

Durch den Fundort waren die Landkreise Tuttlingen, Konstanz und Waldshut sowie die benachbarte Schweiz mit betroffen. Es wurde eine vorläufige infizierte Zone mit einem Radius von 15 Kilometern festgelegt. Betroffen waren somit Blumberg, Teile von Hüfingen und Bräunlingen, Donaueschingen und Bad Dürrheim.

Die Afrikanische Schweinepest Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist eine schwerwiegende Erkrankung für Haus- und Wildschweine und führt zu enormen wirtschaftlichen Schäden in der Landwirtschaft und fleischverarbeitenden Betrieben. Die Krankheit war ursprünglich in Afrika unter Warzenschweinen verbreitet, mit eher milden Symptomen. Es gab einzelne Ausschleppungen nach Spanien oder Portugal. 2007 gab eine Ausschleppung nach Georgien über ein Transportschiff. Anschließend erfolgte eine Ausbreitung über Russland und Weißrussland 2014 in die EU, kam über Estland, Littauen, Polen, Ungarn und Rumänien auf breiter Front Richtung Westen und erreichte schließlich Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Bislang ist es in keinem der betroffenen Länder gelungen, das Virus nach Einschleppung in die Wildschweinpopulation gänzlich auszurotten.

Um die Grenze des Seuchengebiets zu ermitteln und zu verhindern, dass Tiere ausbrechen, arbeitet man von außen nach innen, gleichzeitig wird abgezäunt. Im Ernstfall müsste das dann ermittelte Gebiet innerhalb von zwei Wochen mit einem Elektrozaun abgesichert werden. Das Land kann hiervon 150 Kilometer bereitstellen.

Zur Ermittlung des Seuchengebietes werden Kadaver gesucht, entfernt und dadurch die Infektionsketten unterbrochen. In der Praxis wird auch mit Menschenketten gesucht, in der aktuellen Übung nur mit speziell ausgebildeten Hunden. Hierzu wurden im Donaueschinger Stadtwald vier Wildschweinkadaver ausgelegt.

Hundeführerin Martina Mimm gibt die Koordinaten an die Einsatzzentrale weiter. | Bild: Lutz Rademacher

Im Einsatz waren zwei Hunde der Suchhundeeinheit des TCRH (Training Center Retten und Helfen), einem Verein, der vom Ministerium mit der Ausbildung und dem Einsatz der Suchhunde betraut wurde. Die Hunde laufen frei und durchkämmen in Schlangenlinien den Wald.

Im Suchgebiet werden Hinweisschilder aufgestellt. | Bild: Lutz Rademacher

Nachdem der Hund einen Kadaver gefunden hatte, wurde der Fundort markiert, die GPS-Koordinaten gemeldet und ein Bergeteam unter Leitung von Frieder Dinkelacker vom Forstamt alarmiert. In Schutzanzügen entnahm dieses eine Probe und verpackt den Kadaver in eine Mülltüte, die gekennzeichnet, abtransportiert und später verbrannt wird. Zur Bergung auf unebenem Gelände kam ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr Gremmelsbach zum Einsatz.

Vom Kadaver wird eine Probe entnommen. | Bild: Lutz Rademacher

Die Probe wird im Einsatzzentrum an Mitarbeiter des Veterinäramts übergeben, erneut verpackt und ans Labor geschickt.

Das Beprobungsteam des Veterinäramts: Sara Früh und Bianca Lehmann nehmen die Proben entgegen und geben sie weiter. | Bild: Lutz Rademacher

Anschließend werden im Einsatzzentrum alle beteiligten Personen und Fahrzeuge dekontaminiert. Die Fahrzeuge werden in einer Waschhalle von Mitarbeitern in Schutzanzügen desinfiziert und abgespritzt.

Alle Personen gehen durch eine Schleuse, die komplette Kleidung wird in Boxen verpackt, eventuell bei späteren Einsätzen wieder benutzt. Anschließend wird geduscht, das gilt auch für die Hunde. Am Ende der Schleuse steht saubere Kleidung bereit.

Nach der Arbeit am Kadaver werden Schuhe und Kleidung desinfiziert. | Bild: Lutz Rademacher

Eine wesentliche Schwachstelle trat bei der Übung zutage: Die Hundeführer haben ein Garmin-System im Einsatz, das zur Orientierung unverzichtbar ist, um bereits zurückgelegte Strecken von Hund und Führer aufzuzeichnen. Damit werden auch die Fundorte markiert. Dieses GPS-System ist aber nicht mit anderen gängigen Systemen kompatibel, sodass die Koordinaten händisch übertragen werden müssen, was zu Fehlern führen kann.