Im kaum einem anderen Kreis in Baden-Württemberg fehlen so viele Ärzte wie im Schwarzwald-Baar-Kreis. Mehrfach drohte die Lage schon zu kippen. Hoffnung macht das Beispiel Blumberg.

Lore Sauter, 85 Jahre alt, ist an diesem sonnigen Freitagabend mit ihren Freundinnen zum Einkauf unterwegs. Spricht man die drei Blumbergerinnen auf die Versorgung mit Hausärzten in der Stadt an, geraten sie ins Schwärmen. Sehr zufrieden seien sie.