Der kleine Daniel aus Kamerun ist nun schon ungefähr ein halbes Jahr in Deutschland, und in dieser Zeit hat sich seine Gesundheit sehr gebessert.

Der riesige Tumor an seinem Hals, der ihm schon das Atmen erschwerte, ist durch die Behandlung an der Uniklinik Tübingen in den vergangenen Monaten schon viel kleiner geworden.

Und nun ist die Geschwulst sogar ganz weg. Der Junge wurde vergangene Woche in Tübingen operiert, der Tumor entfernt.

„Die Ärzte sagen, es ist alles gut“, so Jürgen Reiter, der mit seiner Partnerin und Rottweiler Zahnärztin Houma Kustermann den Buben zu Behandlung nach Deutschland geholt und dafür gesorgt hat, dass das Geld für die Behandlung zusammen kommt.

Das richtige Zeitfenster erwischt

Offenbar haben die Ärzte genau das richtige Zeitfenster erwischt, denn in Teilen war der Tumor an seinem Hals noch aktiv. Die zahlreichen Chemo-Behandlungen konnten ihn nur in Teilen abtöten. „Wenn er zu aktiv ist, kann man nicht operieren“, so Reiter.

Eine einfache Operation war es nicht, denn der Tumor hatte die Halsschlagader ummantelt, „aber diese Neuroblastome lassen sich ganz gut entfernen“, so Reiter.

Ein Nerv, der für die Stimmbänder zuständig ist, wurde zwar bei der Operation beschädigt, doch das dürfte heilen.

So manche Risiken für das Kind

Risiken gab es dabei durchaus, vor allem, weil Daniel erst so spät behandelt werden konnte. In Deutschland wäre ein solches Geschwulst viel früher operiert worden. Indes fehlen in dem armen afrikanischen Land die Möglichkeiten dafür.

Deshalb hatten sich Houma Kustermann und Jürgen Reiter mit ihrem Team vom Verein „Hamami – schenk ein Lächeln“ auch entschlossen, Daniel mit seinem Vater nach Deutschland zu holen.

Tumor hat keine Metastasen entwickelt

Doch nun ist alles gut gelaufen, der Tumor hat keine Metastasen entwickelt, „die Entfernung war ein richtig guter, riesiger Schritt“, freut sich Jürgen Reiter. Die nächsten Schritte sind schon geplant, denn gesund ist Daniel damit noch lange nicht.

So können Sie helfen Zahnärztin Houma Kustermann und der Verein Hamami bitten weiter um Spenden für den fünfjährigen Daniel aus Kamerun. Diese sind unter folgender Bankverbindung möglich: Verein Hamami, Kreissparkasse Rottweil, IBAN DE86 6425 0040 0009 105676, Stichwort „Daniel“. Weitere Informationen über den Verein und seine Hilfsaktion für den kleinen Daniel gibt es im Internet unter der Adresse hamami. org

Er bekommt jetzt Bestrahlungen und einen Stammzellentausch, damit der Tumor nicht zurückkommt. Denn diese Neuroblastome entwickeln sich entlang der Nervenbahnen, und da besteht die Gefahr, dass sich an einer anderen Stelle neue auftauchen.

Weitere neun Monate an Therapien nötig

„Er hat die erste große Hürde gepackt“, sagt Reiter. Nun stehen Daniel noch voraussichtlich neun Monate in Deutschland bevor, bis er endlich wieder nach Hause zu seiner Mutter und den Geschwistern kann.