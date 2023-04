Bis zu ihrem Tod war Blindenführhündin Nubi an Dennis Gerbers Seite – bis sie schwer krebskrank war und eingeschläfert werden musste. Auf der schwierigen Suche nach einem Nachfolger wurde er schließlich in Österreich fündig: Eine Schäferhündin namens Sindy sollte den fast völlig erblindeten Dennis Gerber künftig durch sein Leben begleiten.

Aber seine Krankenkasse, die Vivida BKK aus Schwenningen, stellte sich quer. Sie lehnte den Antrag von Dennis Gerber auf Kostenübernahme für einen Blindenführhund ab. Doch nun gibt es neue Entwicklungen im Fall Sindy. Kommt es nun doch zu einem Happy End für Dennis Gerber und die Hündin?

Lesen Sie auch:

Krankenkasse lehnt Blindenhund ab – obwohl sie schon einmal zur Kostenübernahme verurteilt wurde

Dennis Gerber leidet seit seiner Geburt an der Augenerkrankung Retinitis pigmentosa (RP). Die erbliche Erkrankung führt im Verlauf häufig zur völligen Erblindung. Dennis Gerber verfügt zwar noch über einen kleinen Sehrest, er gilt vor dem Gesetz aber bereits als blind.

Retinitis pigmentosa Bei Retinitis pigmentosa handelt es sich um eine erbliche und unheilbare Netzhauterkrankung, bei der die Rezeptoren der Netzhaut nach und nach zerstört werden. In Folge der Erkrankung kommt es zu Nachtblindheit, eine Verringerung des Sehvermögens und einer zunehmenden Gesichtsfeldeinschränkung. In schweren Fällen kann es zu einer kompletten Erblindung kommen. Die ersten Symptome der Krankheit treten in der Regel bereits im Jugendalter oder in den mittleren Lebensjahren auf. Retinitis pigmentosa ist derzeit noch nicht heilbar. Schätzungsweise sind in Deutschland 40.000 Personen von der Krankheit betroffen.

Villingen-Schwenningen Die Welt durch den Tunnelblick: Vanessa Buer und Fabian Riegger sind schwer sehbehindert und wollen mit ihrem Instagram-Kanal Mut machen Das könnte Sie auch interessieren

Derzeit ist Dennis Gerber auf einen Blindenstock angewiesen. Aber für ein wirklich aktives, selbstständiges Leben reicht dieses Hilfsmittel für Gerber nicht aus. „Ein Blindenführhund würde Freiheit und Sicherheit im Alltag für mich bedeuten.“

Auch um seiner Leidenschaft Sport nachkommen zu können, sei er auf einen Blindenhund angewiesen. „Ein Blindenstock kann das alles nicht bieten“, erläutert der 39-Jährige.

Krankenkasse lehnt Sindy ab

Da Gerber rechtlich als blind gilt, besitzt er einen gesetzlichen Anspruch auf einen Blindenführhund. Trotzdem lehnte die Vivida BKK seinen Antrag ab. Der Grund: Die ausgewählte Schäferhündin Sindy sei an Hüftdysplasie erkrankt und sei deshalb als Blindenführhund ungeeignet.

Dennis Gerber und die Blindenhündin Sindy bei ihrem letzten Treffen. Die beiden verstehen sich schon super, doch die Krankenkasse will nicht zahlen. Wie geht es weiter mit den beiden? | Bild: Dennis Gerber

Für die Begründung hat der 39-Jährige wenig Verständnis. „Die Aussage, dass Sindy als Blindenführhund nicht geeignet wäre, ist Quatsch.“

Zwar wurde der Hündin Hüftdysplasie (HD) diagnostiziert, jedoch nur der Kategorie B (HD Verdacht). Schäferhunde mit Befunden dieser Klasse sind aber laut den Qualitätskriterien der Krankenkassen als Blindenführhunde in Deutschland zugelassen.

Hüftdysplasie bei Hunden Hüftdysplasie ist eine erblich bedingte Fehlentwicklung der Hüftgelenke von Hunden. Betroffen sind zumeist große Hunderassen, aber auch bei kleinen Hunden kann die Krankheit auftreten. Bei einer Hüftdysplasie (HD) wird zwischen fünf verschiedenen Schweregraden unterschieden, die von HD A (fast normal) bis HD E (Schwere HD) reichen. Hunde mit unbedenklichen Befunden der Klasse A und B sind laut den Qualitätskriterien der Krankenkassen als Blindenführhunde zugelassen, sofern sie vor der Blindenführhundausbildung von einem Tierarzt untersucht und als geeignet befunden wurden.

Gerber vermutet andere Gründe für die Ablehnung seines Antrags auf Kostenübernahme, denn ein ausgebildeter Blindenführhund ist nicht billig. Etwa 30.000 Euro müssen für so ein Tier bezahlt werden, denn die Ausbildung ist aufwändig und dauert lange.

Deshalb schaltete Gerber einen Anwalt ein und ging an die Öffentlichkeit. Mit Erfolg, wie es scheint, denn die Krankenkasse hat nun reagiert.

Glückliche Wendung im Fall Sindy?

In einem Schreiben teilt die Vivida BKK nun mit, dass laut eines zweiten Gutachtens keine weiteren Beeinträchtigungen der Tiergesundheit vorliegen würden und deshalb die Hündin doch für die Ausbildung zum Blindenführhund geeignet sei.

Schwarzwald-Baar „Absolute Katastrophe“: Apotheken geht die Medizin für Kinder aus Das könnte Sie auch interessieren

Weiter heißt es im Schreiben: „Auf Basis dieser ganzheitlich-medizinischen Betrachtung haben wir entschieden, die Kosten für die Hündin Sindy zu übernehmen.“

Erleichtert und doch enttäuscht

Wie reagiert der Sehbehinderte auf die plötzliche Wendung? „Ich bin erleichtert und ich freue mich“, erzählt Gerber. Erleichtert sei er vor allem deshalb, weil ihn die Ungewissheit der vergangenen Wochen und Monate sehr belastet hätte.

Doch die Freude hat auch einen faden Beigeschmack. „Ich bin traurig, dass ich mir gesetzlich zustehende Hilfsmittel erst erkämpfen muss“, sagt Gerber. Er ist sich sicher: „Ohne den öffentlichen Druck wäre es wohl nicht so schnell gegangen.“

In den kommenden Tagen möchte die Krankenkasse den Fall nun gemeinsam aufarbeiten, wie Dennis Gerber berichtet.

Keine Reaktion der Behindertenbeauftragten

Ebenfalls enttäuscht zeigt er sich über die fehlende Reaktion der Behindertenbeauftragten von Baden-Württemberg und der Bundesregierung, an die er sich nach eigenen Angaben mit seinem Fall gewandt hatte. „Ich hätte es schön gefunden, wenn wenigstens eine Reaktion gekommen wäre.“ Die blieb aber aus.

Bald als Team vereint?

Wie geht es jetzt mit Sindy und ihm weiter? „Im Juni fahre ich nach Österreich“, berichtet Dennis Gerber. In der Hundeschule werde er dann eine Woche gemeinsam mit Hündin trainieren. „Dort wird mir gezeigt, was Sindy alles gelernt hat“, sagt er.

Villingen-Schwenningen Ungerecht oder berechtigt? Warum diese Frau gegen die höhere Hundesteuer vorgeht Das könnte Sie auch interessieren

Danach steht eine zweiwöchige Eingewöhnungsphase bei ihm zuhause an. Am Ende des Einarbeitungsprozesses wartet eine Gespannprüfung auf die beiden. „Wenn die bestanden ist, dann sind Sindy und ich offiziell ein Team“, erzählt der 39-Jährige.

Bundesteilhabegesetz in der Praxis mangelhaft

Trotz des glücklichen Ausgangs ist Gerber ernüchtert und enttäuscht: „In der Theorie ist das Bundesteilhabegesetz ganz schön.“ Aber die praktische Umsetzung sei noch mangelhaft, wie sein Fall zeige.