Wann findet die Messe statt?

Vom 11. bis 19. Juni lädt die Südwest Messe in Villingen-Schwenningen in diesem Jahr zum Einkaufsbummel für die ganze Familie ein. Geöffnet ist das Messegelände täglich von 9 bis 18 Uhr. Die Abstandsregeln werden auch in diesem Jahr eingehalten, die Gänge sind verbreitert. Eine Maskenpflicht besteht nicht.

Wer ist dabei?

400 Aussteller aller Branchen stellen in diesem Jahr auf dem Messegelände in Schwenningen aus. In normalen Jahren vor Corona waren es bis zu 700. Dennoch wird aus allen Branchen und Bereichen (Haus und Garten, Beruf und Freizeit) etwas geboten sein.

In den Sonderschauen bekommen die Besucher spannende Einblicke in den Alltag von Polizei, Feuerwehren und Rettungsdiensten und erfahren, wie blinde und sehbehinderte Menschen ihr Leben meistern.

Was ist das Top-Thema in diesem Jahr?

Das größte Thema auf der Messe: „Energie“, so der Messeleiter Tobias Ertl. Ob Energieversorger oder effizientes Bauen, alles ist dabei. Es gibt beispielsweise eine Gebäudeenergieberatung.

Vergleichen kann man außerdem zahlreiche energieeffiziente Heizsysteme wie zum Beispiel Gas-Brennwert-Hybridsysteme, Wärmepumpen, Pellet- Hackgut- oder Stückholzkessel, sowie Fotovoltaik- und Speichersysteme, Solarthermie oder Nachtspeicherheizungen.

Im Forum in Halle Y informiert die Handwerkskammer in kurzen Vorträgen zu Förderprogrammen über energetisches Sanieren, erneuerbare Energien und Umbau zu Barrierefreiheit.

Wo kann ich mich verköstigen?

Anders in diesem Jahr ist, dass es kein Festzelt und kein Abendprogramm mehr geben wird. In der Gastronomie ist der Personalmangel dafür in diesem Jahr zu eklatant. Für reichlich Verpflegung ist dennoch mit einem Hüttenzelt gesorgt.

Was gibt es an Neuheiten?

Mobil sein in der Stadt und sich dabei selbst mit Spaß bewegen: Das neue Tretroller-Konzept wird erstmals auf einer Messe in Deutschland vorgestellt. Probefahrten auf der Teststrecke sind erwünscht.

Am Eröffnungstag der Südwest Messe im Juni 2019 ist der Andrang groß. Nach Angaben der Messeleitung kamen allein am Samstag 9000 Besucher. | Bild: Sprich, Roland

Was sind die besonderen Angebote?

Der Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden stellt unter anderem Haushaltsgeräte mit Sprachausgabe und neu entwickelte Kamerasysteme für den schulischen Einsatz und den Gebrauch in Ausbildung und Studium vor. Außerdem gibt es praktische Hilfsmittel für den Alltag, ein begehbares Augenmodell und ein Blinden- und Sehbehinderten-Parcours. Ebenfalls neu in diesem Jahr ist die Präsentation einer Baustellen-Boje mit Sprachausgabe.

Thema Bauen: Wer bauen oder modernisieren will, findet eine große Auswahl an Materialien und Fachbetrieben von Kellersanierung bis Dachreinigung, Fassadenverkleidung, Fenster und Türen, Treppen und Wintergärten, Alarm- und Sicherheitstechnik.

Thema Elektromobilität: Vom Elektroroller bis zum Quad, vom Handwerkerfahrzeug zum Allrad-Kombi – auch hier können sich die Besucher von den unterschiedlichen Möglichkeiten ein Bild machen. Ein großes Thema sind in diesem Jahr auch elektrisch betriebene Nutzfahrzeuge.

Was ist für Kinder geboten?

Im Kinderland gibt es für die Kleinen auch in diesem Jahr wieder viel zu entdecken. Von Kaspertheater über Mitmachzauber bis zu Rollenrutschenberg und Trampolin.

Wo gibt es Karten?

Bis Freitag, 10. Juni, gibt es Karten im Vorverkauf. Erwachsene zahlen dann fünf Euro (Tageskasse: sieben Euro) und Kinder von sechs bis 14 Jahren 3,50 Euro (fünf Euro). Alle Vorverkaufsstellen und weitere Infos gibt es im Internet www.suedwest-messe.de oder telefonisch unter der Nummer 07720/9742-13.