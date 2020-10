von Norbert Trippl und Roland Burger

Trotz Hochbetriebs in der Abstrichstelle schwächte sich zum Sonntag der Anstieg der Neuninfektionen deutlich ab. Das kann mehrere Gründe haben. Und: Die Behörden verschärften über das Wochenende die Einschränkungen.

Schwarzwald-Baar Wie der Landkreis zum Risikogebiet wurde – Verwaltung appelliert an alle Bürger, Kontakte zu reduzieren Das könnte Sie auch interessieren

Am Sonntag, 18. Oktober, wurden nach Angaben des Kreisgesundheitsamts 688 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 1 Fall zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 884 (+ 14 Fälle zum Vortag), die genesenen Fälle sowie 35 Todesfälle (keine Änderung) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19-Infizierten bei 161 Personen (+ 13 Fälle zum Vortag). Auffällig: In den letzten Tagen stiegen die Zahlen der Neuinfektionen täglich um 25 bis 36 Fälle.

Schwarzwald-Baar Diese Corona-Regeln gelten jetzt überall im Landkreis Schwarzwald-Baar Das könnte Sie auch interessieren

Zum Sonntag meldete die Behörde ein Plus von 14 Fällen, obwohl am Freitag nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung 370 Abstriche auf der Schwenninger Hallerhöhe genommen wurden. Allerdings: Zuletzt arbeiteten Labore über das Wochenende reduziert. Dennoch: Überall sind die Personalkapazitäten aufgestockt, kaum vorstellbar, dass die Menge an Abstrichen vom Freitag nicht in den Wochenend-Zahlen berücksichtigt ist. Zuletzt wurde für Freitag der Schwarzwald-Baar-Kreis mit der Inzidenz 61,2 eingestuft. Angespannt ist im Kreisgebiet die Lage besonders in St. Georgen, Furtwangen und auch im Brigachtal. Hier kam es zu lokalen Ausbrüchen (wir berichteten). Der aktuelle Stand:

Villingen-Schwenningen: 337

(davon 291 Personen genesen)

Donaueschingen: 64 (58 genesen)

Bad Dürrheim: 41 (33 genesen)

Blumberg: 73 (48 genesen)

Bräunlingen: 14 (12 genesen)

Meinung Die neuen Corona-Regeln oder: Der Schwarzwald-Baar-Kreis auf Bewährung von Norbert Trippl Das könnte Sie auch interessieren

Brigachtal: 21 (9 genesen)

Dauchingen: 10 (alle genesen)

Furtwangen: 79 (38 genesen)

Gütenbach: 5 (alle genesen)

Hüfingen: 41 (38 genesen)

Königsfeld: 27 (23 genesen)

Mönchweiler: 4 (2 genesen)

Niedereschach: 30 (24 genesen)

Schönwald: 8 (3 genesen)

Schonach: 16 (9 genesen)

St. Georgen: 80 (55 genesen)

Triberg: 16 (13 genesen)

Tuningen: 4 (alle genesen)

Unterkirnach: 6 (5 genesen)

Vöhrenbach: 8 (alle genesen)

Stuttgart Corona-Alarmstufe Rot im Südwesten: Diese Regeln gelten ab Montag Das könnte Sie auch interessieren

Die baden-württembergische Landesregierung hatte am Samstag erklärt, dass ab Montag, 19. Oktober, überall im Land die Pandemiestufe 3 gelten soll, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Bereits zuvor war klar gewesen, dass Schüler ab Klassenstufe 5 ab heute auch während des Unterrichts – und nicht nur in den Schulgängen und in Pausen wie alle anderen Schüler – eine Maske tragen müssen. Die Zinzendorfschulen in Königsfeld etwa hatten deshalb bereits am Freitag ihre weiterführenden Klassen aufgefordert, ab dem heutigen Montag zusätzlich eine Decke mitzubringen – hier soll auch das Lüften verstärkt werden.