von cho/rob/blo

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach Angaben des Landesgesundheitsamts mit Stand von Mittwoch, 16 Uhr, bei 40,0. Damit lag dieser Wert fünf Tage in Folge unter 50 – und macht nun wohl mehr möglich. Wird dieser Mittwoch-Wert am heutigen Donnerstag vom RKI und vom Gesundheitsamt des Landkreises bestätigt, treten ab Freitag weitreichende Lockerungen in Kraft, so das Landratsamt. Kneipen dürften etwa bis 1 Uhr nachts öffnen.