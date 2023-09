Zu einem Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen und einem dabei entstandenen Schaden in Höhe von rund 23.000 Euro ist es am späten Samstagabend, gegen 23 Uhr, an der Auffahrt Donaueschingen/Bundesstraße 27/33 auf der Bundesautobahn A864 gekommen.

Unterwegs mit Rechtslenkerfahrzeug

Ein 72-Jähriger war laut einer Mitteilung der Polizei mit einem Citroen, Rechtslenkerfahrzeug, von Bad Dürrheim kommend Richtung Anschlussstelle Donaueschingen unterwegs. Dort wollte er nach links Richtung Donaueschingen fahren.

In der dortigen Linkskurve fuhr er diese auf dem linken Fahrstreifen und kollidierte im Kurvenbereich mit einem entgegenkommenden Sattelzug eines 47-Jährigen.

Alle vier Insassen im Citroen, die im Alter zwischen 63 und 72 Jahre alt sind, verletzten sich bei dem Unfall leicht. Rettungswagen brachten die Verletzten zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Der Sattelzugfahrer blieb unverletzt.

Gesamtschaden beträgt 23.000 Euro

Am Citroen entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro, die Sattelzugmaschine des Herstellers DAF wurde im Frontbereich ebenfalls erheblich beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf zirka 15.000 Euro.

Abschleppdienste kümmerten sich in der Folge um die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Neben dem Rettungsdienst, der mit vier Krankenwagen vor Ort war, wurde auch die Feuerwehr Tuningen alarmiert. Die 17 Feuerwehrleute, die mit drei Fahrzeugen an der Unfallstelle waren, unterstützten die Polizei während der Unfallaufnahme.

Autobahn wird für Bergung gesperrt

Die A864 musste für die Rettung der Personen, die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden.