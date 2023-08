Rund 8000 Euro Sachschaden an einem Porsche Boxster bilanziert das Polizeipräsidium Konstanz nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag, 30. August, bei Starkregen zwischen den Autobahnanschlussstellen Geisingen und dem Autobahndreieck Bad Dürrheim auf der Bundesautobahn 81 ereignet hat.

Aquaplaning beim Parkplatz Räthisgraben

„Der 57-jährige Fahrer des Porsches war gegen 14.40 Uhr auf der A81 in Richtung Stuttgart unterwegs, als er infolge einer nicht an die Witterungsverhältnisse angepassten Geschwindigkeit und folgendem Aquaplaning etwa auf Höhe des Parkplatzes Räthisgraben bei Unterbaldingen die Kontrolle über den Porsche verlor“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Mehrfaches Aufprallen

Der Wagen habe sich um 180 Grad gedreht, sei mehrfach gegen die Mittelplanken der Autobahn geprallt und dann beschädigt auf dem Standstreifen stehen geblieben. „Der Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt“, so die Polizei.