Glück gehabt! Zwei Männer sind unter hohem Alkoholeinfluss über die Autobahn 81 im Landkreis Rottweil gefahren. Aufmerksame Zeugen alarmierten die Polizei, die beide Fahrer stoppen konnte, bevor es zu Schlimmerem kam.

Fahrer unter starkem Alkoholeinfluss

Erst fuhr ein 42-Jähriger am Samstag, 14. Oktober, um 17 Uhr in auffälliger Fahrweise auf der A81 bei Sulz und nur wenig später tat es ihm ein 22-Jähriger um 1 Uhr in der Nacht zum Sonntag zwischen den Anschlussstellen Sulz und Oberndorf gleich.

Zeugen machten schließlich jeweils die Polizei auf die gefährliche Fahrweise der Männer aufmerksam.

Bei Atemalkoholtests stellten die Beamten laut Mitteilung bei dem 22-Jährigen einen Alkoholwert von 1,8 Promille fest, bei dem 42-Jährigen lag der Wert sogar bei 2,9 Promille.

Verfahren wegen Trunkenheit am Steuer

Beide Männer durften nicht mehr mit ihren Fahrzeugen weiterfahren. Laut Polizei haben die beiden keinen Unfall oder sonstige Schäden verursacht. Allerdings müssen der 22-Jährige und der 42-Jährige nun mit Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.