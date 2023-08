Eine gepflegte und sichere Fahrbahn schätzt jeder Fahrer – aber dafür sind immer wieder Baustellen nötig. Jetzt trifft es eine wichtige Auffahrt auf die Autobahn A 81.

Konkret kündigt die Autobahn GmbH Arbeiten für den Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Tuningen weitere Sanierungsarbeiten an der Fahrbahndecke an.

„Wegen dieser Baumaßnahme muss die Anschlussstelle Villingen-Schwenningen vom 11. August (10 Uhr) bis zum 24. August (zirka 22 Uhr) in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt werden, da in dieser Zeit die Fahrbahn im unmittelbaren Bereich der Ein- und Ausfahrten saniert wird“, heißt es in der Mitteilung der Autobahn GmbH.

Das bedeutet einen deutlichen Umweg für die Fahrer: „Die Umleitung auf die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart erfolgt über die Bedarfsumleitung U31 zur Anschlussstelle Rottweil“, so die Mitteilung weiter.

Betroffen sind auch Fahrzeuge, die von Singen kommend die Autobahn verlassen möchten: Auch für sie ist die Ausfahrt Villingen-Schwenningen gesperrt. Sie werden deshalb bereits bei der Anschlussstelle Tuningen ausgeleitet und sollen dann der Bedarfsumleitung U29 folgen.

Wichtig: Wer an der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen nach Süden Richtung Bodensee fahren will, kann das weiterhin tun. In Richtung Singen sei die Auffahrt auch in der Baustellenzeit möglich, so die Autobahn GmbH.

Wann ist das Ganze überstanden? „Die Fertigstellung der gesamten Baumaßnahme ist für Ende August geplant“, teilt die Bauherrin mit.