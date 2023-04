Ein Unwetter mit Hagel und plötzlicher Eisglätte hat am Donnerstagmittag im Großraum Bad Dürrheim zu zahlreichen Unfällen geführt. So vermeldet die Polizei, was passiert ist:

Gegen 11 Uhr geriet ein 25-jähriger VW-Fahrer auf der Autobahn 864 zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und der Anschlussstelle Donaueschingen ins Schleudern und prallte gegen eine Leitplanke.

Kurz nach 15 Uhr geriet ein Kia-Stonic-Fahrer auf der Autobahn 81 Höhe des Parkplatzes Sunthausen-West auf eisglatter Fahrbahn ins Schleudern und prallte rechts gegen eine Leitplanke. Der 61-jährige Fahrer blieb unverletzt, an Auto und Leitplanke entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt 7000 Euro.

Überholen hat teure Folgen

Zeitgleich kam es zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und der Anschlussstelle Geisingen zu einem Unfall, den ein 54-jähriger Mercedesfahrer verursachte. Der Mann geriet beim Überholen ins Schleudern und touchierte einen neben ihm fahrenden 44-jährigen Autofahrer. An beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt 20.000 Euro.

Nicht besser erging es einem 33-Jährigen, der ebenfalls gegen 15 Uhr mit einem VW Caddy auf der A 864 zwischen Donaueschingen und dem Autobahndreieck Bad Dürrheim fuhr. Auch hier kam der Fahrer wegen Hagel- und Eisglätte von der Straße ab und prallte gegen eine Mittelleitplanke. Sein Auto blieb fahrbereit, der Schaden belief sich auf 2000 Euro.

Gegen 18.30 Uhr erwischte es einen Tesla-Fahrer, der mit einem Model Y auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Villingen und Tuningen zu schnell unterwegs war und bei Nässe die Bodenhaftung verlor. Er schleuderte gegen mehrere Leitplanken und kam am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Auch hier blieb der Fahrer unverletzt. Den Gesamtschaden hier schätzte die Polizei auf 50.000 Euro.