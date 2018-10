von SK

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagabend gegen 20 Uhr auf der Robert-Gerwig-Straße ( B 500). Der 31-jährige Fahrer eines VW Touran kollidierte mit dem entgegenkommenden Golf einer 20-Jährigen. Ein dabei lebensgefährlich verletztes, drei Monate altes Kind ist am Dienstag, gegen 23 Uhr, an den Unfallfolgen verstorben.

Im Pkw des 31-Jährigen befanden sich seine 29-jährige Ehefrau sowie ingsesamt drei gemeinsame Kinder im Alter von zwei und einem Jahr sowie drei Monaten. Alle vier wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der 31-jährige Unfallverursacher verstarb noch an der Unfallstelle.

"Nach den ersten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der 31-Jährige unter erheblichem Alkoholeinfluss stand", so ein Polizeisprecher.

