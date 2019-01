Die Initiative zur Sammlung von Unterschriften gegen die hohen Fahrpreise mit dem Ringzug zwischen Villingen und Donaueschingen geht vom Kulturverein "Not my Limba" aus und nimmt die Bestrebungen von einzelnen Kommunalpolitikern und Bürgern insbesondere im Brigachtal der letzten Jahre auf, die überhöhten Fahrpreise auf der Strecke zwischen den beiden größten Städten des Schwarzwald-Baar Kreises Villingen-Schwenningen und Donaueschingen zu thematisieren und eine allgemeine Änderung der Preispolitik des Verkehrsverbundes Schwarzwald-Baar zu erreichen.

"Extrem hohe Kilometerpreise"

Kritisiert werden extrem hohe Kilometerpreise, die auf die Zonenzuschnitte zurückzuführen sind. Wer von VS nach Donaueschingen fährt, durchquert drei Tarifzonen. Die Kilometerpreise liegen im Fall der Verbindung zwischen Klengen und Villingen bei 70 Cent. Zwischen Donaueschingen und Villingen sind es immer noch 37 Cent für den Kilometer. Dasselbe Problem haben auch die St. Georgener, die ebenfalls ohne Zwischenstopp durch drei Tarifzonen nach Villingen fahren. So werden für die acht Minuten lange Fahrt 5,20 Euro fällig. Der Ringzug soll in den nächsten Jahren bis in die Bergstadt ausgebaut werden.

Zwei Euro je Fahrt sind vertretbar

Der Verein fordert einen Fahrpreis, der den ÖPNV attraktiv macht und der sich an den Strecken zwischen Rottweil – Villingen oder Offenburg – Villingen orientiert, wo je Kilometer etwa 15 Cent fällig werden, so der Verein. Als Mindestpreis seien zwei Euro je Fahrt vertretbar. Bei 14 Kilometern zwischen Villingen und Donaueschingen wären das 2,10 Euro. So könnten viele Bürger für den Bahnverkehr gewonnen werden, argumentiert der Verein. Die Initiative konzentriert sich bei der Diskussion auf die Strecke zwischen VS und Donaueschingen, da hier die größte Diskrepanz zwischen gefahrenen Kilometern und Preis vorliege.

Die Initiative richtet ihr Augenmerk auf die Kommunal- und Kreistagswahl und erhofft sich eine angeregte Diskussion zu diesem Thema. Die Unterschriftenlisten liegen derzeit bei den Ortsverwaltungen Grüningen und Brigachtal, sowie im KuBa in Donaueschingen aus.