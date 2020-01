Schwarzwald-Baar vor 26 Minuten

Zum Neujahrstreff hat die IHK den chinesischen Botschafter Wu Ken als Hauptredner eingeladen – trotz regelmäßiger Kritik an der Politik im asiatischen Land. Im Interview sprechen die Verantwortlichen über ihre Beweggründe

Schon im August kam es bei einer Podiumsdiskussion der IHK Augsburg, zu der der chinesische Botschafter Wu Ken eingeladen war, zu einem Eklat, als Chinaexperte Kai Strittmatter die innenpolitische Situation in China als diktatorisch geprägt darstellte. Wu Ken verließ die Veranstaltung vorzeitig. Nun wird der Botschafter in der Messehalle in VS-Schwenningen Gast der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg sein.