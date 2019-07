von Hanna Mayer

Das Spektrum an sozialen Medien nimmt zu, die Nutzer werden jünger, die Sorglosigkeit im Umgang bleibt. Das Projekt „Neue Medien – eigene Kompetenzen stärken“, das 2013 von der Polizei des Schwarzwald-Baar-Kreises angestoßen wurde, wird auch im kommenden Schuljahr für alle allgemeinbildenden Schulen im Kreis angeboten. 2000 Euro Fördergelder wurden vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg sowie dem Verein für Jugend- und Berufshilfe mit Sitz in Villingen für das Projekt zur Verfügung gestellt.

Die Nutzer werden immer jünger

„Kinder und Jugendliche benötigen Institutionen, die ihnen helfen, wie sie klug mit sozialen Netzwerken umgehen“, sagt Gudrun Brugger, Polizeikommissarin am Präsidium Tuttlingen. Deshalb werden im Zuge des Projektes Workshops und Vorträge zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten angeboten, die von den Schulen gebucht werden können. Zielgruppe sind Schüler ab der fünften Klasse. Die Nutzungsgewohnheiten verschieben sich jedoch immer weiter nach vorne, sagt Michael Ilg vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums Tuttlingen. Gudrun Brugger habe schon eine Anfrage von einer Grundschule erhalten.

Fast alle nutzen ein Smartphone

„Von den zwölf bis 19-Jährigen nutzen heute fast alle ein Smartphone„, sagt Michael Ilg. Über das Smartphone haben Jugendliche meist uneingeschränkten Internetzugang. Das bedeutet Zugriff auf Onlinespiele ohne Altersfreigabe, Streamingdienste und soziale Netzwerke. Whatsapp, Instagram und Snapchat seien heute die gängigen Plattformen, so Ilg.

Ein weit verbreitetes Problem

Cybermobbing ist laut Michael Ilg ein weit verbreitetes Problem. Die Hemmschwelle sei niedriger, auf sozialen Netzwerken andere zu beleidigen. Außerdem sei die Bühne größer und die Beleidigungen multiplizierten sich schneller. Auch Fritz Link vom Verein Jugend- und Berufshilfe sieht in sozialen Plattformen wie Whatsapp neue Problematiken: Oft würden in geschlossenen Gruppen Einzelne gemobbt werden. „Für Erwachsene ist es schwierig, da rein zu kommen“, so Link.

Pia Wenzler, Michael Ilg, Sebastian Schoch, Fritz Link, Gudrun Brugger und Michael Weis setzen sich für das Präventionsprojekt ein. | Bild: Hanna Mayer

Intime Fotos gehören nicht ins Internet

„Vom Recht am eigenen Bild haben viele noch nie gehört“, sagt Sebastian Schoch von Pro Familia. Er hat sich auf das Thema Sexualität im Netz spezialisiert. Bei dem 90-minütigen Workshop thematisiert er mit den Schülern vor allem die Frage, wie sie sich im Netz präsentieren. Unter „Sexting“ versteht man beispielsweise den Austausch selbstgemachter intimer Fotos von sich oder anderen via Smartphones. Dabei bestünde, so Schoch, die Gefahr, dass diese Fotos früher oder später im Netz veröffentlicht werden.

Neben der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen, besteht auch der Bedarf, Eltern auf die Gefahren hinzuweisen. „Es braucht auch Elternaufklärung“, betont Gudrun Brugger. Mit Abendveranstaltungen für Eltern und Erziehungsberechtigte soll dem entgegengewirkt werden.

Sie setzen sich für einen gesunden Umgang mit neuen Medien ein: (von links) Stefanie Steiner vom Landesmedienzentrum, Michael Ilg und Gudrun Brugger vom Polizeipräsidium Tuttlingen. | Bild: Hanna Mayer

Im Schwarzwald-Baar-Kreis haben im Jahr 2019 etwa 60 Veranstaltungen im Zuge des Projektes stattgefunden. Pro Schuljahr wird die Förderung auf eine Klassenstufe pro Schule beschränkt. Wie im letzten Jahr müssen auch im kommenden Jahr 50 Prozent der Kosten für die Referenten von der Schule getragen werden. So können sich mehr Schule an dem Projekt beteiligen. Die Kopperationspartner des Projektes sind das Landesmedienzentrum, Pro Familia, und die Fachstelle Sucht in Villingen. Eine Kontaktaufnahme ist direkt beim Polizeipräsidium Tuttlingen im Referat Prävention oder bei allen Kooperationspartnern möglich.