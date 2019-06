Arme in die Höhe und wieder runter, das Ganze nochmals, diesmal wird auch das linke Beine ausgestreckt: Zumba-Lehrerin Christine Ziegler probt mit Schülern der Carl-Orff-Schule für ihren Auftritt am Samstag. Dann feiert die sonderpädagogische Einrichtung des Schwarzwald-Baar-Kreises mit Sitz in Villingen ihr 50-jähriges Bestehen mit einem großen Fest.

„Derzeit haben wir eine Projektwoche, während der sich die Schüler auf das Fest vorbereiten“, sagt Sonderschulrektor Michael Fraas. Die Schüler konnten zwischen verschiedenen länderspezifischen Sportarten auswählen, die sie am Samstag auf dem Außengelände der Carl-Orff-Schule vorführen werden, getreu dem Motto der Veranstaltung: „Die Welt zu Gast in der Carl-Orff-Schule – wir nehmen‘s sportlich.“

Auch Ihab probt mit Clown und Pädagoge Klaus Schirott für seinen Auftritt auf dem Jubiläumsfest der Carl-Orff-Schule. | Bild: Marcel Jud

Fraas leitet die Schule seit elf Jahren. Derzeit besuchen 95 Schüler im Alter von sechs bis 18 Jahren das Bildungszentrum für geistige behinderte Kinder und Jugendliche. Sie werden von 45 Sonderschullehrern und Erziehern mit einer sonderpädagogischen Ausbildung gefördert.

Früher wurden die Kinder einfach beschäftigt, jetzt werden sie gefördert

„Unser Ziel ist, die Schüler so auszubilden, dass sie später möglichst selbstständig leben können“, betont Fraas. Dazu gehöre das Erlernen von Alltagstätigkeiten wie Einkaufen genauso wie die Vorbereitung auf das spätere Berufsleben. „Wir beginnen bereits in der Hauptschule mit Berufspraktika und es gelingt uns, immer mehr Jugendliche in den primären Arbeitsmarkt zu integrieren“, sagt Fraas.

Vor 50 Jahren, als die Carl-Orff-Schule als „Sonderschule für bildungsschwache Kinder und Jugendliche“ gegründet wurde, sei das noch anders gewesen. „In den Anfangszeiten ging es mehr darum, die Kinder und Jugendlichen einfach zu beschäftigen, mit Singspielen oder Handwerksarbeiten“, so Fraas. Das habe sich grundlegend verändert. Heute gehe es darum, die Schüler möglichst umfassend auszubilden. „Jedes Kind wird bei uns individuell gefördert und begleitet“, sagt Fraas.

50 Jahre Carl-Orff-Schule, öffentliche Feier, Beginn 11 Uhr auf dem hinteren Pausenhof der Schule, Fasanenstraße 2, VS-Villingen.