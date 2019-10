VS-Villingen Impressionen vom Innoxday in der Neuen Tonhalle in Villingen Das könnte Sie auch interessieren

Der Innoxday in der Neuen Tonhalle in Villingen startete bereits um neun Uhr mit einer Pressekonferenz. Kurz danach trudelten die ersten Gäste ein. Am Eingang wurden sie von Roboter Pepper begrüßt.

Im Foyer konnten sich die Besucher stärken und sich an zahlreichen Ständen zu neuen Technologien informieren. So zum Beispiel am Stand der Firma J.G. Weisser Söhne, wo man virtuell eine Maschine erkunden konnte.

Am Stand der Gewerbeschule konnte man zuschauen, wie ein Roboterarm programmiert wird.

Im Saal startete die Veranstaltung kurz darauf mit der Begrüßung durch den Vorsitzenden des Innovationsnetzwerkes Christoph Reich.

Im Anschluss gab es Grußworte von Landrat Sven Hinterseh und Oberbürgermeister Jürgen Roth im Gespräch mit Moderator Rolf Benzmann.

In den kurzen Pausen gab es musikalische Unterhaltung von Konzertpianistin Henriette Gärtner.

Nach einem spannenden Vortrag von Zukunftsforscher Sven Gábor Jánszky gab es eine Stärkung für die Teilnehmer am Buffet und die Möglichkeit, die Ausstellung „Innovationen aus der Region“ zu erkunden.

Um 13 Uhr diskutierten Jörg Röber, Leiter der Stabsstelle Digitalisierung und Projektmanagement bei der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen, Andreas Kuhnle vom Karlsruher Institut für Technologie, Geschäftsführer Thorsten Rettich von J.G. Weisser Söhne und Uwe Acker von der IG-Metall zum Thema „Uhrenkrise war gestern?“

In drei Workshop-Gruppen erarbeiteten die Teilnehmer am Nachmittag eigene Ansätze für Innovationen. Die Ergebnisse aus Villingen wurden per Livestream in die Neckarhalle nach Schwenningen übertragen, die Teilnehmer in Schwenningen waren mit ihrer Ergebnispräsentation live in der Tonhalle zu sehen.

Mit den Schlussworten von Christoph Reich, seinem Stellvertreter Alexander Bullinger sowie von dem Ehrenvorsitzenden Armin Frank endete die innovative Geburtstagsveranstaltung.