von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Unter dem Motto „Ein Kessel Buntes: Von Politik, Fachwissen und Recht“ kamen in diesem Jahr 130 Pflegefachkräfte aus stationären und ambulanten Einrichtungen zwischen Bodensee und Schwarzwald ins Schwarzwald-Baar Klinikum. Dessen Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe (AGS) ist eine geschätzte Einrichtung in der Region. Susanne Tormann, zuständig für Fortbildung bei der AGS, hatte den Fortbildungstag wie üblich auf aktuelle Themen im Pflegebereich fokussiert.

Was ist eine Pflegekammer?

Was in Baden-Württemberg immer noch fehlt, soll jetzt realisiert werden, die Gründung einer Landespflegekammer, einer berufsständischen Organisation, die die Belange von Mitarbeitenden in Pflegeberufen vertritt. Markus Mai, der ehrenamtliche Präsident der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz, stellte vor, was eine Pflegekammer leistet: Sie ist der Grundstein für eine starke und autonome Vertretung der Pflegefachpersonen im Land. Die Pflege erhält damit erstmals eine Stimme, kann ihre beruflichen Belange selbstbestimmt regeln und bekommt die Möglichkeit, mit den anderen Heilberufen auf Augenhöhe zu agieren.

Praktisches Beispiel aus der Pfalz

Die Arbeit der Pflegekammer Rheinland-Pfalz, die 2016 gegründet wurde, zeige, wie wichtig die Stärkung des eigenen Berufsstandes aber auch die Beratung der politischen Entscheidungsträger und weiterer Partner im Gesundheitswesen ist, so Mai. Um die enormen Herausforderungen im Pflegesektor bewältigen zu können, brauche es neue Versorgungskonzepte und bessere Arbeitsbedingungen.

Neues Verständnis von Pflege

Ganz konkret setzt die Pflegekammer mit der Entwicklung einer Berufsordnung neue Maßstäbe für das Verständnis von Pflege und die Position der Pflegenden in der Gesellschaft. Sie bietet fachliche und berufsrechtliche Beratung, entwickelt Grundlagen für die Weiterbildung und vertritt die Interessen der Pflegenden gegenüber der Gesellschaft, der Politik und den Entscheidungsträgern im Gesundheitswesen. Bei Problemlagen wie Defiziten in der pflegerischen Versorgung positioniert sich kritisch und sucht den Austausch mit allen beteiligten Akteuren.

Pfleger müssen sich einbringen

Jetzt, so sagt Mai, liege es an den Pflegenden selbst sich einzubringen, Mitglied in der Landespflegekammer Baden-Württemberg zu werden und so eine bisher nicht vorhandene Möglichkeit zur Stärkung des Pflegerufes zu nutzen, die immer auch der Gesellschaft zugute kommt. Ab 2020 werden die bisher getrennten Ausbildungsgänge in der Gesundheits- und Krankenpflege und Kinderkrankenpflege zusammengeführt.

Praktische Ratschläge für die Praxisanleitung im Rahmen der generalistischen Pflegeausbildung gab Klaus Dorda, Berater für Pflegeausbildungen beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Wie Landrat Sven Hinterseh in seinem Grußwort informierte, hat der Landkreis als einer der kommunalen Träger des Kreisklinikums bereits eine Stelle zur Koordination der verschiedenen Praxiseinsätze im Zuge der generalistischen Ausbildung eingerichtet.