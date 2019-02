von SK

Wer kontrolliert die Abrechnungen der Abteilungen? Das Klinikum hat zunächst einen Geschäftsführer. Ihm nachgeordnet agiert ein kaufmännischer Geschäftsführer.

Schwarzwald-Baar Nach der Razzia: Aufsichtsrat des Klinikums vor Sondersitzung

Die Abrechnungen des Klinikums werden aber vor allem auch extern geprüft. Aus einer Krankenkasse der Region legte ein Verantwortlicher im Gespräch mit dem SÜDKURIER diese Prozesse so dar: Es gebe „zunächst eine Standardprüfung“ bei der Kasse, diese sei „in den meisten Häusern standardisiert“ und laufe weitgehend automatisch. „Auffälligkeiten werden verlässlich ausgefiltert und dann in Augenschein genommen.“ Ein Mitarbeiter dieses Controllingbereichs könne kleinere Fälle selbst abhaken und „grünes Licht geben, wenn er der Meinung ist, die Sache ist in Ordnung. Ist er sich unsicher, werde ein Abteilungsleiter konsultiert. Dieser gehe auf den Rechnungssteller zu. Dies könne das Klinikum oder ein Arzt sein, erklärt der Kassen-Verantwortliche weiter. Der konkrete Fall müsse dann zusätzlich vom Rechnungssteller erörtert werden. Und weiter: „Dann gibt es zwei Möglichkeiten: Wir einigen uns, dann wird das abgehakt. Oder wir einigen uns nicht, dann beauftragen wir den Medizinischen Dienst mit einer sehr detaillierten Fallprüfung.“