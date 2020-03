Das Kundencenter des Verkehrsverbundes Schwarzwald-Baar (VSB) in der Bahnhofstraße Villingen ist ab sofort nicht mehr geöffnet. Das gibt der VSB am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt. Aufgrund der aktuellen gesundheitspolitischen Lage und übergeordneter Entscheidungen bleibe nun auch dem Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar-Kreis keine andere Wahl, als das VSB-Kundencenter in der Bahnhofstraße 5 in Villingen bis auf Weiteres für Besucher geschlossen zu halten, so der VSB.Telefonisch, per E-Mail und über das Kontaktformular auf der VSB-Homepage bleiben die Mitarbeiter des Kundencenters laut Pressemitteilung wie gewohnt erreichbar. Auch die Kommunikation auf dem Postweg bleibt erhalten. Monats- und Wochenkarten für April gibt es an den Ticketautomaten des Ringzugs und der Deutschen Bahn.