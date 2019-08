Wachwechsel bei den Metallarbeitgebern in VS: Ralph Wurster wechselt nach Esslingen, Markus Fink tritt seine Nachfolge an. „Ich verlasse die Region und die Bezirksgruppe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, erklärt Ralph Wurster. Der langjährige Geschäftsführer der Südwestmetall-Bezirksgruppe Schwarzwald-Hegau wechselt zum August nach Esslingen als Geschäftsführer der Bezirksgruppe Neckar-Fils.

Markus Fink, Joachim Schulz und Ralph Wurster beim Sommerfests der Bezirksgruppe in Villingen-Schwenningen. | Bild: südwestmetall

Der gebürtige Stuttgarter begann seine Laufbahn 2005 direkt nach dem Staatsexamen als juristischer Referent in der Bezirksgruppe Schwarzwald-Hegau, 2014 stieg er zum Geschäftsführer auf. In seine Amtszeit fiel der Neubau der Geschäftsstelle Am Hoptbühl in VS. „In den vergangenen 14 Jahren habe ich die Region schätzen gelernt und sehr gerne hier gearbeitet und gelebt. Gleichzeitig freue ich mich aber auch auf die neue Aufgabe in Esslingen.“

Nachfolger von Wurster wird Markus Fink, der seit über sechs Jahren als Rechtsanwalt bei der Bezirksgruppe des Arbeitgeberverbandes tätig ist. „Die Unternehmer werden nicht nur durch die abflauende Konjunktur, sondern auch die teils lähmenden Vorhaben des Gesetzgebers immer wieder vor neue Herausforderungen im Arbeits- und Sozialrecht gestellt,“ erläutert Fink. Umso wichtiger sei es, die Interessen der Mitglieder wahrzunehmen.