von Reiner Baltzer

Wanderfreunde haben einen neuen Leckerbissen: In sechs Etappen können sie auf dem Wasserweltensteig von den Triberger Wasserfällen bis zum Rheinfall bei Schaffhausen/Schweiz wandern. Am Samstag wurde der Steig, der auch durch das Wutachtal führt, vom Deutschen Wanderinstitut als Premiumweg zertifiziert. Auf den rund 109 Kilometern bietet der Wanderweg alles, was den Schwarzwald und das benachbarte Schaffhauserland ausmacht.

Rund 80 geladene Gäste tafen sich zur Eröffnung in Achdorf, darunter Justizminister Guido Wolf, der Bundestagsabgeordnete Marcel Klinge, zahlreiche Bürgermeister aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis, Regierungsrat Walter Vogelsanger vom Kanton Schaffhausen, Politiker, Forstbedienstete, Mitglieder des Schwarzwaldvereins mit Wanderführerin Monika Recktenwald und Jochen Becker vom Deutschen Wanderinstitut, um die Zertifizierung zu feiern und ein Teilstück des Wanderwegs von Achdorf bis zum Buchbergstutz bei Blumberg unter die Wanderfüße zu nehmen.

Eingeladen hatten Landrat des Schwarzwald-Baar-Kreises, Sven Hinterseh und Blumbergs Bürgermeister Markus Keller. Die beiden Gastgeber, wie auch Guido Wolf und Walter Vogelsanger nahmen von Jochen Becker vom Deutschen Wanderinstitut die Zertifizierungsurkunde für den Wanderweg, jetzt ein Premiumweg, entgegen.

Zuvor hatten sowohl Landrat Hinterseh wie auch Bürgermeister Keller den neuen Premiumweg vorgestellt und gelobt. Genau wie die Gastgeber lobten auch der Minister und der Bundestagsabgeordnete die Arbeit des Schwarzwaldvereins mit allen seinen Gruppierungen.