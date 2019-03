Was sollte ein Ticket für die Fahrt mit Bus, Bahn und Ringzug im Schwarzwald-Baar-Kreis kosten? Geht es nach dem Kulturverein "Not my Limba" sind zwei Euro für ein Ticket genug. Der Verein aus VS hat eine Unterschriftenaktion initiiert, die sich für günstigere Preise im öffentlichen Nahverkehr ausspricht. Etwa 700 Personen haben nach Angaben des Vereins bereits unterschrieben. Grund genug, um bei Landrat Sven Hinterseh, der auch Vorsitzender des Zweckverbandes Ringzug ist, nachzufragen, wie die Aktion von den politisch Verantwortlichen wahrgenommen wird.

Thema hat hohe Berechtigung

"Ich verfolge die Aktivität des Vereins mit Interesse und mit Sympathie. Das Thema ist wichtig, hat eine hohe Berechtigung und ich freue mich, dass die Bürger sich mit dem Thema ÖPNV konstruktiv auseinandersetzen", erklärt Sven Hinterseh. Grundsätzlich sei, so der Landrat, der Ringzug ein absolutes Erfolgsmodell, dessen Angebot besser angenommen werde, als bei der Einführung vor knapp 20 Jahren vermutet wurde. Über die Jahre sei das Angebot an Bussen und Bahnen kontinuierlich ausgebaut worden. Dabei soll es jedoch nicht bleiben. Auch in der kommenden Legislaturperiode nach der Kommunalwahl im Mai, bei der auch ein neuer Kreistag gewählt wird, soll der öffentliche Nahverkehr eines der zentralen Themen bleiben.

Landrat Sven Hinterseh spricht mit SÜDKURIER-Redakteur Kevin Rodgers im Landratsamt über die Herausforderungen für den öffentlichen Nahverkehr

Preise sind politische Entscheidung

Die Preisgestaltung, die ja auch der Stein des Anstoßes für die Unterschriftenaktion ist, sei letztlich eine politische Entscheidung, erklärt der Landrat. Der Schwarzwald-Baar-Kreis ist in insgesamt zehn Tarifzonen unterteilt. Je nach dem, wie viele Zonen auf der Fahrt tangiert werden, steigt der Preis in vier Stufen an. "Bei der Einführung wurde darauf geachtet, dass alle Kommunen in einer Tarifzone liegen", so Sven Hinterseh. Schließlich seien vor allem die kleineren Gemeinden auch stolz auf ihre Selbstständigkeit. Zudem wirbt der Landrat für die regelmäßige Nutzung des ÖPNV. "Die Kosten sinken mit einem Abonnement deutlich. Im Gegenzug sind die Einzelfahrkarten etwas teurer. Aber wir können das System auch nicht ausschließlich mit Gelegenheitsfahrern betreiben."

Ein Ringzug im Villinger Bahnhof.

Nahverkehr muss finanziert werden

Die Fahrgelderlöse des Verkehrsverbundes Schwarzwald-Baar (VSB) bringen jährliche Erlöse von acht Millionen Euro. Das sind lediglich 51,8 Prozent der Erträge. Der Rest wird über Zuschüsse, Ausgleichszahlungen, die Schülerbeförderung und über die Reklame an den Fahrzeugen eingenommen. Grundsätzlich müsse das Geld für das Angebot generiert werden. Dabei gebe es zwei Ansätze. Zum Einen könnte der Nahverkehr komplett über Steuergelder finanziert werden. Im Extremfall fielen für die Nutzung von Bus und Bahn dann keine direkten Kosten an. Anders im Mischsystem, wie es auch im Landkreis praktiziert wird. Hier zahlt der Nutzer für die Dienstleistung, während die öffentliche Hand mit Steuergeld subventioniert. Letztlich, so Sven Hinterseh, müsse der Nahverkehr jedoch so oder so finanziert werden: "Die Frage nach dem richtigen Preis bleibt eine politische Entscheidung."

