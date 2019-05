Schauplatz eines großen Wanderereignisses wird die Löffinger Nachbargemeinde Rötenbach am ersten Maiwochenende. Wandern hat nicht nur Tradition, sondern ist auch wieder in, zumal wenn es darum geht, die Vielfalt und Schönheit der Natur zu erleben und zu entdecken. Im Rahmen der 1200-Jahr-Feier und vor allem des 100. Geburtstags des TuS Rötenbach wird der Badische Turner-Bund den diesjährigen Landeswandertag am Sonntag, 5. Mai, in Rötenbach durchführen.

Premiere: Wandern und Natur erleben ist beim Badischen Turner-Bund (BTB) fest verankert, so auch der jährliche Landeswandertag. Dieser wird nicht nur erstmals in Rötenbach durchgeführt, sondern die Traditionsveranstaltung bekam auch einen Neuanstrich. Landesfachwirt Karl-Heinz Bergmann hat erstmals eine anspruchsvolle, geführte Schwarzwaldrunde mit einer Länge von 20 Kilometer mit ins Programm genommen. Neben dieser anspruchsvollen Tour besteht auch weiterhin die Möglichkeit, kürzere Touren eigenständig und flexibel in Tempo und Zeitpunkt des Wanderstarts zu unternehmen. Fester Bestandteil bleiben die geführten Routen, ebenso die kostenlose Teilnahme. Erstmals gibt es auch eine Nordic-Walking-Tour.

Die Wanderführer des Löffinger Schwarzwaldvereins werden die Wanderungen in Rötenbach beim Landeswandertag führen (von links vorn): Rita Bölle, Ursula Vogt, dahinter Monika Rouxel, Elfriede Schmid, Marion Liebermann, Alexandra Waldvogel, Herbert Bölle und Konrad Waldvogel. | Bild: Silvia Bächle

Löffinger Unterstützung: "Es war ein Herzenswunsch von mir, die Schönheit und Vielfalt meiner Heimatgemeinde am Landeswandertag präsentieren zu dürfen", freut sich Reinhold Klausmann, der Vorsitzende des Turn- und Sportverein Rötenbach, der sich gleichzeitig auch beim BTB als Vertreter der Turngaue ehrenamtlich einbringt. Auch Bürgermeister Josef Matt freut sich, den Wanderern neben dem Geheimtipp Rötenbachschlucht noch vieles mehr anbieten zu können. "Offene Wiesen, weite Blicke, verwunschene Pfade und Schluchten", so das Motto. Unterstützung bekommt der TuS durch den Schwarzwaldverein, der Wanderführer zur Verfügung stellt. "Wir übernehmen dies gerne, um die interessanten Strecken den Wanderern vorzustellen", so die Löffinger und Bezirkswanderwartin Rita Bölle.

"Es war ein Herzenswunsch von mir, die Schönheit und Vielfalt meiner Heimatgemeinde am Landeswandertag präsentieren zu dürfen", freut sich Reinhold Klausmann, der Vorsitzende des Turn- und Sportverein Rötenbach, der sich gleichzeitig auch beim BTB als Vertreter der Turngaue ehrenamtlich einbringt. Auch Bürgermeister Josef Matt freut sich, den Wanderern neben dem Geheimtipp Rötenbachschlucht noch vieles mehr anbieten zu können. "Offene Wiesen, weite Blicke, verwunschene Pfade und Schluchten", so das Motto. Unterstützung bekommt der TuS durch den Schwarzwaldverein, der Wanderführer zur Verfügung stellt. "Wir übernehmen dies gerne, um die interessanten Strecken den Wanderern vorzustellen", so die Löffinger und Bezirkswanderwartin Rita Bölle. Rahmenprogramm: Hier haben sich der Veranstalter TuS und die Gemeinde einiges einfallen lassen, um für alle Besucher einen unvergesslichen Tag zu gestalten. Von 9 Uhr bis 16 Uhr verwandeln sich die Benedikt-Winterhalder-Halle und der Schulhof in ein wahres Festareal. Der TuS kümmert sich um das leibliche Wohl der Gäste, ist aber auch für die Organisation und vieles mehr verantwortlich, etwa das gesamte Rahmenprogramm, das zwischen 11 und 16 Uhr geboten wird. Für den Wandernachwuchs werden der BTB und der TuS verschiedene Bewegungs- und Spielangebote bereitstellen. Dazu lockte eine Verlosung, die Teilnahme ist bis 14 Uhr am BTB-Infostand möglich, deren Hauptpreise Eintrittskarten in den Europa-Park sind.

Hier haben sich der Veranstalter TuS und die Gemeinde einiges einfallen lassen, um für alle Besucher einen unvergesslichen Tag zu gestalten. Von 9 Uhr bis 16 Uhr verwandeln sich die Benedikt-Winterhalder-Halle und der Schulhof in ein wahres Festareal. Der TuS kümmert sich um das leibliche Wohl der Gäste, ist aber auch für die Organisation und vieles mehr verantwortlich, etwa das gesamte Rahmenprogramm, das zwischen 11 und 16 Uhr geboten wird. Für den Wandernachwuchs werden der BTB und der TuS verschiedene Bewegungs- und Spielangebote bereitstellen. Dazu lockte eine Verlosung, die Teilnahme ist bis 14 Uhr am BTB-Infostand möglich, deren Hauptpreise Eintrittskarten in den Europa-Park sind. Geocaching: Ausgerüstet mit GPS-Geräten können große und kleine Wanderer alleine oder in Gruppen sich einer kurzweiligen Herausforderung stellen. Die moderne Schnitzeljagd Geocaching (elektronische Schatzsuche) führt die Teilnehmer auf eine vier Kilometer lange Entdeckungsreise durch Rötenbach. Die Laufkarte und die GPS-Geräte können beim BTB-Infostand ausgeliehen werden. Der Natursporttrend kann auch zusätzlich zu den kurzen Routen absolviert werden.

Landeswandertag Zum Landeswandertag in Rötenbach laden der Badische Turner-Bund, der Turn- und Sportverein sowie die Gemeinde Rötenbach am Sonntag, 5. Mai, ein. Die vier geführten Touren starten ab 9 Uhr, Start und Ziel ist die Benedikt-Winterhalder-Halle. Route 1 und 2 von 9 bis 11 Uhr, Route 3 von 9 bis 10.30 Uhr, die neue Route 4 startet um 9 Uhr und die ebenfalls neue Nordic-Walkig-Tour um 10 Uhr. Bewirtung und Rahmenprogramm sind in und um die Halle angesiedelt. Anmeldungen bis 30. April unter www.badischer-turner-bund.de. Auch kurzfristig können die Wanderer sich den geführten Gruppen anschließen. (pb)