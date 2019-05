EU-Abgeordneter zu Gast in VS: Reinhard Bütikofer von den Grünen stellt sich den Fragen des SÜDKURIER zu Windrädern, der Zukunft von Automobilzulieferern in der Region, Fridays-for-Future und dem zunehmenden Rechtspopulismus in Europa. Die Videos mit Bütikofers Antworten finden Sie hier.