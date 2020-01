31 Mitarbeiter des Kreisforstamtes wurden jetzt von Landrat Sven Hinterseh verabschiedet. 18 Forstwirte, sechs Forstwirt-Auszubildende, sechs Beamte des gehobenen und ein Beamter des höheren Forstdienstes wechseln zum 1. Januar 2020 zur neu gegründeten Anstalt öffentlichen Rechts für den Staatswald Baden-Württemberg (ForstBW). ForstBW bewirtschaftet ab 2020 als selbständiges Landesunternehmen den Staatswald in Baden-Württemberg. Die staatlichen Revierleiter und Forstwirte werden weiterhin in den landeseigenen Wäldern im Schwarzwald-Baar-Kreis tätig sein. Damit bleibt die Erfahrung und Ortskenntnis der Mitarbeiter vor Ort erhalten. Allerdings liegt die Zentrale des neuen staatlichen Forstbezirks in Kirchzarten, sodass die Mitarbeiter im Innendienst erhebliche Anfahrtswege in Kauf nehmen müssen.

Landrat bedauert Veränderungen

Landrat Sven Hinterseh bedauerte, dass die Arbeit in den bewährten Strukturen nicht weitergeführt werden kann. Er wünschte den scheidenden Förstern und Forstwirten alles Gute. „Ich hoffe natürlich auf eine weiterhin gute und konstruktive Zusammenarbeit“, so Hinterseh. Denn trotz der formalen Trennung werden viele forstliche Arbeitsgebiete wie die Waldpädagogik oder der Waldnaturschutz in enger Kooperation der zwei Forstorganisationen erfolgen. Auch bleiben die unteren Forstbehörden der Stadt- und Landkreise weiterhin für hoheitliche Aufgaben im Staatswald zuständig.

Schon dritte Umorganisation

Nach den Reformen der Forstverwaltung im Jahr 1998 und der Verwaltungsstrukturreform zum 1. Januar 2005 steht damit in kurzer Zeit die dritte große Umorganisation vor der Umsetzung. Durch die vorangegangenen Reformen hat die Forstverwaltung in den vergangenen 20 Jahren insgesamt über 40 Prozent des ursprünglich vorhandenen Personals eingebüßt. Die Einsparung wurde durch Auflösung und Zusammenlegung von Forstämtern, die deutliche Vergrößerung der Forstreviere und den Abbau von Waldarbeitern und Forstwirten im Staatswald realisiert.