Der in Villingen geborene Karl Görlacher lud im Jahr 1900 zu seiner Hochzeitsfeier ein. Sein Familienname ist auch heute noch in Villingen-Schwenningen ein Begriff. Eine seine Einladungen schaffte es in hundert Jahren bis nach Neuseeland.

Wenn in VS-Villingen der Name Görlacher fällt, ist das den meisten Einheimischen ein Begriff. Noch heute zeugt der Schriftzug „J. Görlacher„ an einem Torbogen in der Bärengasse von einer jahrhundertealten Familien- und