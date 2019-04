Das Regierungspräsidium Freiburg saniert in der Ortsdurchfahrt Gutach die B 33 auf einer Länge von etwa 2,2 Kilometern, da Fahrbahnschäden aufgetreten sind. Die Baumaßahme wird laut Regierungspräsidium zwischen den Pfingst- und Sommerferien vom 24. Juni bis zum 26. Juli umgesetzt und hat eine Vollsperrung für den überörtlichen Verkehr zur Folge, der großräumig umgeleitet werden muss.

Weiträumige Umleitungen sind geplant

Die Arbeiten umfassen das abschnittsweise Abfräsen des Fahrbahnbelags auf elf Zentimetern Tiefe auf einer Länge von 300 bis 400 m. Die neue drei Zentimeter starke Deckschicht wird in zwei Teilabschnitten der Gesamtlänge eingebaut. Als Material wird ein lärmarmer Asphalt eingebaut, der eine Lärmminderung von im Mittel zwei Dezibel bringt. Verkehrsteilnehmer müssen auf die Umleitung über die B 294 und L 107 zwischen Haslach, Elzach und Gutach ausweichen. Wer von und zur A 81 kommt oder will, sollte den Weg über die B 294 und B 462 über Schramberg benutzen.

Aufgrund der inzwischen geltenden Arbeitsschutzrichtlinie gehen Bauarbeiten innerhalb einer Ortschaft, bei der die Straßenbreite unter 8,50 Meter liegt, in der Regel nur noch unter Vollsperrung. Das ist für eine Gemeinde, die nur eine Hauptstraße hat wie Gutach, eine Herausforderung, da zahlreiche Gewerbebetriebe und Geschäfte betroffen waren. Das Regierungspräsidium Freiburg beauftragte deshalb ein externes Büro für Sicherheits- und Gesundheitsschutz, um eine Vollsperrung vermeiden zu können.

Mehr Personal ändert nichts an der Bauzeit

Der Bauablauf wurde so ausgearbeitet, dass eine möglichst hohe Ausnutzung der Zeiten erreicht werden kann. Bauzeit und Einschränkungen bleiben dadurch geringer, „springen“ deshalb aber teilweise hin und her. Die gesamte Bauzeit wird im Grunde durch die Aushärte- und Abkühlzeiten beim Einbau des Materials bestimmt. Diese sind nicht verkürzbar. Ebenso bestimmend für die Bauzeit ist die Tatsache, dass die Abschnitte nur 300 bis 400 Meter lang sein können. Nur bei dieser Länge kann bei einer Ampelanlage, die individuell geregelt wird, der Verkehr ungehindert fließen. Auch der Einsatz von mehr Personal ändert nichts an der Bauzeit, so das RP Freiburg.