von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Ein volles Haus, Freude über sportliche Erfolge, Ehrungen und gute Begegnungen gab es beim Zweiten Kreisschützentag des Sportschützenkreises 3 – Schwarzwald-Baar, den in diesem Jahr die Aasener Schützen in ihrem Vereinsheim An der Steig ausrichteten. Rund 150 Besucher konnte Kreisschützenmeister Dieter Düllick dazu begrüßen, Mitglieder der 36 Sportschützenvereine und Gruppen, die zu dem aktuell 4890 Mitglieder zählenden Sportschützenkreis 3 im Schwarzwald-Baar-Kreis und angrenzenden Gemeinden und Ortschaften gehören.

Froh zeigte sich Düllick darüber, dass es in 2018 keine Unfälle gegeben habe und nach dem Verlustjahr 2017 jetzt auch wieder ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden konnte. Die dringliche Mahnung an Vereinsvorstände und private Waffenbesitzer lautete, die Sportgeräte sicher aufzubewahren. Besonders beeindruckend ist das sportliche Ergebnis für die „Schützenfamilie“: 29 Mitglieder aus dem Sportschützenkreis 3 nahmen 2018 an den Deutschen Sportschützenmeisterschaften (DM) teil. In unterschiedlichen Disziplinen haben es die Schützen unter den vielen Teilnehmern aus ganz Deutschland unter die besten zehn Gruppen geschafft.

Korvin Kürner aus Aasen ist mit seinen Erfolgen der Star der Sportschützen. | Bild: Winkelmann-Klingsporn, Elisabeth

Herausragende Erfolge gab es für Korvin Kürner vom Schützenverein Aasen. In unterschiedlichen Disziplinen war er bei den DM unter dem Top 10. Aufs Treppchen kam er mit dem dritten Platz in der Disziplin "KK Freigewehr 50 Meter Junioren". Weitere erste Plätze gab es für Dominic Gölz aus VS beim Bogenschießen und für Anton Gerstmeier aus Hüfingen mit der "Flinte Skeet". Christel Gallmann aus Schwenningen erreichte in der Disziplin "10 Meter Luftpistole" den zweiten Platz.

Julian Johansen ist neuer Rundenwettkampfleiter für die Disziplin Sportpistole. | Bild: Winkelmann-Klingsporn, Elisabeth

Etliche Mitglieder wurden für ihre langjährige Treue zu ihren Sportschützenvereinen und für persönliches Engagement ausgezeichnet. Eine besondere Ehrung für sein langjähriges Engagement erfuhr Werner Wehrle von KKSV Aufen mit der Verleihung des Ehrenkreuzes in Bronze. Silberne Ketten gab es für die Schützenkönige Christian Ruf aus Rötenbach, Nicolaj Wingert aus Schwenningen und Manuel Rapp aus Tennenbronn.