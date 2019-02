Die Grünen haben ihre Nominierung für die Kreistagswahl abgeschlossen. Sie treten erstmals in allen Wahlkreisen mit einer vollständigen Liste an. „Dass wir erstmals alle Listen vollständig besetzen konnten, ist Ausdruck des regen Zuspruchs für unsere Arbeit", erklärt Christian Kaiser, der Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Kreistag. Bei der Auswahl der Kandidaten stand die Kompetenz in einem breiten Spektrum an Berufen und Funktionen und die Verteilung über den Landkreis im Vordergrund. Die Listen sind wie ausgewogen mit Frauen und Männern besetzt.

Auch im nächsten Kreistag wollen sich die Grünen nach eigenen Angaben konstruktiv und kritisch engagieren. Das Motto für die nächste Wahlperiode lautet: "Schwarzwald-Baar soll grüner werden.“ Dafür wird die Partei Konzepte im Bereich Bildung, Nahverkehr, Digitalisierung, Infrastruktur und Naturschutz vorlegen. Im Bereich Bildung wollen die Grünen, dass die berufsbildenden Schulen verteilt im Landkreis erhalten bleiben und sie als Kooperationspartner der allgemeinbildenden Schulen und der Wirtschaft stärken. Zudem wollen die Grünen die Infrastruktur modernisieren und nachhaltiger ausrichten, den ÖPNV attraktiver machen und neue Formen der Mobilität fördern. Beim Kernthema Naturschutz steht der Schutz der wertvollen Landschaftsräume im Fokus.

„Der Kreistag muss grüner werden, um ein Gegengewicht zum Block schwarzer Bürgermeister zu bilden“, spitzt VS-Stadtrat Hans-Joachim von Mirbach zu. Übergreifend ist den Grünen der Zusammenhalt in der Gesellschaft in einer Zeit wachsender Polarisierung wichtig. Dazu gehören die Bekämpfung von Kinderarmut und die Angleichung von Bildungschancen. „Wir freuen uns auf einen starken Wettstreit mit den anderen Parteien und sind überzeugt, dass mehr Grün dem Landkreis neuen Schwung verleiht“, erklärt Cornelia Kunkis-Becker, die die Liste in VS anführt. Die weiteren Details des Wahlprogramms sollen laut einer Pressemitteilung der Partei in Kürze vorgestellt werden.