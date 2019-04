Am Sonntag ist gegen 19.15 Uhr ein mit fünf Personen besetzter Audi A3 auf der Kreisstraße 5914 zwischen Schura und Gunningen, von der Fahrbahn abgekommen. Der 19-jährige Fahrer des Audis kam laut Polizei auf der hagelbedeckten Fahrbahn zunächst mit dem Fahrzeug nach rechts auf den Grünstreifen. Daraufhin prallte der Wagen gegen einen auf der abschüssigen Böschung stehenden Baum. Hierdurch kam das Fahrzeug ins Schleudern und krachte noch einmal gegen einen Baum bevor er auf dem weiter unten liegenden Radweg zum Stillstand kam.

Golfstrom Ist der Golfstrom verlässlich? Was neue Messungen zeigen und wie sich Schwankungen auf unser Klima auswirken könnten Das könnte Sie auch interessieren

Der Fahrer und eine 16-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ein 18-jähriger Mitfahrer und eine 17-jährige Mitfahrerin wurden schwer verletzt. Um die 17- Jährige aus dem demolierten Audi befreien zu können, mussten die Feuerwehren Gunningen und Trossingen an die Örtlichkeit ausrücken und das Dach des Unfallwagens aufflexen. Ein weiterer Pkw- Insasse wurde nicht verletzt. Die vier Verletzten kamen im Anschluss mit Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser. An dem Audi entstand Totalschaden. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Kreisstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung in beide Richtungen voll gesperrt.