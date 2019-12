von SK

Wegen eines nächtlichen Einbruchsdiebstahls in einem Pflegeheim im Schwarzwald-Baar-Kreis muss eine 36-jährige, vielfach vorbestrafte Frau aus der Region für weitere eineinhalb Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Konstanz verwarf ihre Berufung gegen ein Urteil des Amtsgerichts Villingen kostenpflichtig.

Die 36-Jährige hatte im vorigen Jahr zwei Monate lang als Pflegehelferin in der Einrichtung gearbeitet, bis sie wegen Diebstahlverdachts fristlos entlassen wurde. Einige Wochen nach der Entlassung verschaffte sie sich gegen vier Uhr nachts durch ein leicht geöffnetes Fenster Zugang in ein Patientenzimmer des Pflegeheims. Aufgrund ihrer früheren Tätigkeit kannte sie sich gut mit den dortigen Gegebenheiten und den Gepflogenheiten der Insassen aus. Ihr Ziel war das Zimmer eines schwer pflegebedürftigen Mannes. Sie wusste, dass er großen Wert darauf legte, einen Brustbeutel mit Bargeld und wichtigen Papieren Tag und Nacht am Körper zu tragen. Meist befanden sich darin mehrere hundert Euro. In seinem Zimmer angekommen, schnitt sie dem schlafenden Mann den Brustbeutel vom Hals und schlich auf den Flur.

Vorwürfe statt Einsicht

Als sie hörte, dass die Nachtschwester sich näherte, floh sie durch die geöffnete Terrassentür eines anderen Patientenzimmers nach draußen. In diesem Zimmer fand man am nächsten Tag ihre Baseballkappe. Auch nachdem aufgrund eines DNA-Abgleichs feststand, dass es ihre Kappe war, bestritt sie die Tat auch vor der Berufungskammer. „Ich war das nicht!“ Die von ihr gelieferten denkbaren Erklärungen dafür, wie ihre Kappe dort hingekommen sein könnte, überzeugten aber alle nicht, zumal weitere Indizien gegen sie sprachen. Das wollte sie aber nicht wahrhaben. Stattdessen warf sie dem ermittelnden Polizeibeamten schlampige Arbeit vor. Er habe, anstatt korrekt zu ermitteln nur Rückschlüsse gezogen, schimpfte die Frau, die zu Beginn der Verhandlung noch zittrig und weinerlich über ihre schlechte psychische Verfassung geklagt hatte.

Als die damalige Nachtschwester von ihrer Beobachtung berichtete, wurde es eng für die Angeklagte. Die Personenbeschreibung der Zeugin, die zur Zeit des nächtlichen Diebstahls eine dunkel gekleidete Person hatte weghuschen sehen, passte genau auf die Angeklagte: zierliche, schlanke Figur und markante Haartracht.

Rechtmäßige Entscheidung des Amtsgerichts

Wie der Vertreter der Staatsanwaltschaft war auch die Berufungskammer davon überzeugt, dass das Amtsgericht richtig entschieden hatte. Die Angeklagte, Mutter einer Tochter, sitzt seit einem halben Jahr eine andere noch nicht verbüßte Strafe im Frauengefängnis Schwäbisch-Gmünd ab. „Ich habe es nie geschafft, mein Leben in geordnete Bahnen zu lenken“, hatte die 36-Jährige zu Beginn der Berufungsverhandlung bedauernd festgestellt. In dem gestohlenen Brustbeutel befanden sich 70 Euro und wichtige Papiere. Das Tatopfer ist inzwischen verstorben.