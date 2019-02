von Eva Maria Vaassen

Trotz erdrückender Beweislage hat ein knapp 50-jähriger Mann aus Villingen-Schwenningen vor dem Landgericht Konstanz wiederum vehement bestritten, im Sommer 2015 den damals achtjährigen Sohn von Bekannten eine Woche lang mit sexuellen Handlungen gequält zu haben. Der Mann war bereits Ende April 2016 wegen sexuellen Missbrauchs des Achtjährigen in sechs Fällen, wegen gefährlicher Körperverletzung und Misshandlung Schutzbefohlener zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Er befindet sich aber seither immer noch auf freiem Fuß, weil das Urteil wegen einer Revision nicht rechtskräftig wurde. Der Bundesgerichtshof stellte einen Fehler bei der rechtlichen Würdigung fest. Seit gestern muss das Verfahren vor einer anderen Strafkammer am Landgericht noch einmal aufgerollt werden. Ein Urteil könnte es in einer Woche geben.

Missbrauch auf Campingplatz

Der Mann hatte das Kind und dessen älteren Bruder damals in den Sommerferien auf einen Campingplatz in der Nähe von Freiburg eingeladen. Dort übernachteten alle in seinem Wohnwagen. Mit den Eltern der Kinder, aus der Region stammen und am Wochenende zu Besuch kamen, war er gut befreundet. Während dieses Ferienaufenthalts kam es laut erstem Gerichtsurteil zu sexuellen Handlungen, bei denen der Angeklagte dem Achtjährigen ohne Grund unsachgemäß und schmerzhaft Beruhigungs- und Abführzäpfchen verabreicht haben soll.

Beide Kinder sind traumatisiert

Dann habe er das Kind gezwungen, Windeln und einen Kinder-Body anzuziehen. Der Toilettengang nach Wirkung der Abführzäpfchen sei ihm verweigert worden. Der Junge habe bei ihm im Bett schlafen müssen und sollte niemandem etwas erzählen. In einem Fall soll der Bruder den Angeklagten bei seinen Handlungen beobachtet haben. Beide Jungs sind von den Vorkommnissen immer noch traumatisiert, der Jüngere sogar schwer.

Mann muss mit höherer Strafe rechnen

Nach der Zurückverweisung ist jetzt mit einer deutlich höheren Strafe zu rechnen, denn die Verurteilung muss laut Bundesgerichtshof wegen schweren sexuellen Missbrauchs erfolgen. Da der Angeklagte die Übergriffe auf den Jungen nach wie vor bestreitet, muss eine neue Beweisaufnahme durchgeführt werden. Dazu gehörte gestern auch die Vernehmung einer Bekannten des Angeklagten.

Auch Tochter könnte missbraucht worden sein

Es besteht der schwere Verdacht, dass er vor vielen Jahren auch deren damals dreijährigen Sohn mit nicht indizierten Darmspülungen und Zäpfchen malträtiert hat. Ebenso weisen Zeugenaussagen darauf hin, dass er auch seine eigene, inzwischen erwachsene Tochter auf ähnliche Weise misshandelt und missbraucht haben soll. Im Fall des Achtjährigen verstrickte sich der Mann gestern mit völlig unglaubwürdigen Behauptungen in haarsträubende Widersprüche, hielt aber an seiner Aussage fest: "Das stimmt alles nicht".

Polizei stellt Kinderpornos sicher

Er behauptete, der Achtjährige habe damals häufig unter Übelkeit und Fieber gelitten. Deshalb habe er mehrmals Fieber messen und Fieberzäpfchen verabreichen müssen. Mit den Eltern hatte er trotz des angeblich schlechten Gesundheitszustandes seines Schützlings keine Rücksprache gehalten. Die Windeln habe der Junge selbst anziehen wollen, nachdem er einmal ins Bett genässt habe, behauptete er.

Nachdem der Junge seiner Mutter von den Quälereien erzählt hatte, durchsuchte die Polizei die Wohnung und den Wohnwagen des Mannes. Dort fanden die Beamten ein ganzes Arsenal von Windeln für Kinder und Erwachsen sowie mehrere Packungen von Beruhigungs- und Abführzäpfchen für Kinder. Fiebersenkende Medikamente wurden keine gefunden. Auf dem PC des Mannes konnten mehr als 1000 kinderpornografische Darstellungen sichergestellt werden. Für den Besitz dieses Materials ist er bereits rechtskräftig verurteilt worden.