Im Theater im Deutschen Haus in St. Georgen ist der Lack ab. Zumindest auf den Bühnenbrettern, auf der seit 2002 regelmäßig Kleinkunstveranstaltungen stattfinden. Deshalb soll die weit über 100 Jahre alte Bühne in der Mühlstraße grundlegend saniert werden.

In dem kleinen Theater in der St. Georgener Stadtmitte, wo heute häufig Comedy- und Kabarettabende, Theateraufführungen und Konzerte stattfinden, war während des Zweiten Weltkriegs eine Werkskantine, später fanden hier Schülerspeisungen statt. Bis zum Bau der Stadthalle und Sporthalle in den 1970er-Jahren diente der Saal außerdem als Zentrum für Kultur, Sport und politische Veranstaltungen. Inzwischen ächzt und stöhnt die Bühne bei jedem Schritt. Knarzende Dielen und auseinanderklaffende Bretter zeugen vom Alter der Theaterbühne.

Ute Scholz, Geschäftsführerin des Vereins Puppen- und Theaterbühne, der das Theater im Deutschen Haus betreibt, geht davon aus, dass die Bühne weit über 100 Jahre alt ist. Das kann hinkommen, wenn man davon ausgeht, dass die Bühne in der Anfangszeit des 1896 gebauten Gebäudes entstanden ist. „Jetzt ist der Lack ab. Und Abschleifen und frisch lackieren hilft laut Expertenmeinung nicht mehr“, beschreibt Scholz den Zustand. Deshalb hat sich der Verein entschlossen, die Bühne dieses Jahr komplett zu erneuern.

Das wird ein umfangreiches Unterfangen. Um den alten Boden zu entfernen, muss zunächst ein Teil der Traversen, an den die Bühnenscheinwerfer montiert sind, sowie Teile der Vorhang-aufhängung abmontiert werden. Bei der Gelegenheit soll auch die Bühnenelektrik überprüft und modernisiert werden. Ein Blick hinter die Bühne, der dem Theaterbesucher normalerweise verwehrt bleibt, zeigt, dass dort noch alte Seilzüge und mechanische Einrichtungen vorhanden sind, die irgendwann stillgelegt wurden. „Wir werden den kompletten Holzaufbau neu machen. Der Unterbau kann hoffentlich erhalten bleiben“, beschreibt Ute Scholz die geplanten Maßnahmen.

Finanziell ist die Erneuerung der rund 30 Quadratmeter großen Bühne ein Kraftakt für den kleinen Verein, der allein aus den Einnahmen von Mitgliedsbeiträgen und den Veranstaltungen wohl nicht finanzierbar wäre. Dabei ist der Verein lediglich Mieter in dem Objekt. Weshalb investiert der Verein so viel Geld in ein Mietobjekt? „Wenn dadurch diese gesellschaftlich-kulturelle Einrichtung weiterhin bestehen kann, ist es uns diese Investition wert“, braucht Ute Scholz nicht lange zu überlegen.