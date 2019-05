von Gerd Jerger

Mächtig zur Sache geht es momentan auf dem Sportplatzgelände des FC Dauchingen. Überall wird eifrig gewerkelt. Mit ihren Frauen und Kindern haben sich Kassenwart Nils Dörflinger und René Sontheimer als 2. Vorsitzenden am Sportplatzgelände eingefunden. Sie lassen ihre Blicke über das Sportplatzgelände schweifen und erläutern die bereits getätigten und noch laufenden Baumaßnahmen.

Denn pünktlich zum 100-jährigen Geburtstag des FC Dauchingen Ende Juni muss das Kunstrasenspielfeld fertig sein, das dann den bisherigen Hartplatz als zweite Spielfläche neben dem Rasenspielfeld ersetzt. Die moderne Garagenanlage für die Pflegegeräte ist bereits fertiggestellt, die neue 100-Meter-Aschenlaufbahn, für die Schule besonders wichtig, wird gerade erneuert. Und wenn dann alles fertig ist und zur Jubiläumsfeier in neuem Glanze erstrahlt, dann passt halt eines nicht dazu, so Dörflinger und Sontheimer mit Blick auf eine bereits ziemlich ramponierte und von den Jahren gezeichnete Kinderschaukel, die gleich rechts neben dem Eingangsbereich der Sportanlage ihr tristes Dasein fristet und sicherlich kaum noch benutzt wird.

Einfach entfernen geht auch nicht, da das Gestänge ordentlich einbetoniert ist, und so sei man auf die Idee gekommen, sich unter dem Stichwort „Neuer Kinderspielplatz“ am Vereinswettbewerb des SÜDKURIER zu beteiligen. Der Wunsch sei es, hier einen neuen Kinderspielplatz zu realisieren, mit großem Sandkasten, den der bisherige Sandkasten für die Kinder war das Volleyballspielfeld. Zwar schön groß, jedoch eben wie weitem nicht den hygienischen Anforderungen an einen Kinderspielplatz entsprechend. An eine stabile Schaukelanlage ist gedacht, und einer Rutsche dazu, wenn möglich noch ein Spielhaus, dies alles schön dargestellt auf den „Wunschzetteln“ der Kinder, auf denen sie ihre Vorstellungen von ihrem Kinderspielplatz bereits realisiert haben.

Joshua, Gretha und Paula haben schon mal ihre Wunschvorstellungen vom neuen Kinderspielplatz zu Papier gebracht. | Bild: Gerd Jerger

Und da der Spielplatz am Sonntag, wenn der Sportplatz geöffnet ist, auch den vorgeschriebenen Sicherheitsanforderungen entsprechen muss, sei es mit der alten Schaukel natürlich nicht getan. Ob der alte Standort noch der richtige sei, müsse überlegt werden und werde auch noch entschieden, wenn konkrete Vorstellungen zu Größe und Preiskategorie vorliegen. Kinder- und Familienfreundlichkeit werde beim FC Dauchingen groß geschrieben, und da im benachbarten großen Spielplatz der Gemeinde eben auch nichts für Kleinkinder vorhanden sei, sei ihr Wunsch nach einem schönen Kinderspielplatz dem FC ein großes Anliegen.