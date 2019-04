von Reiner Baltzer

Der vor 23 Jahren wiederbelebte Bogensportclub Blumberg (BSC) hat es sich unter anderen zur Aufgabe gemacht, auch Behinderte in seine Reihen zu integrieren. Nachdem unter dem jetzigen Vorsitzenden Clemens Benzing der Wechsel des Bogensportclubs Blumberg vom Deutschen Schützenbund in den Deutschen Bogensportverband vollzogen wurde, gingen die Bogenschützen neue Wege. Bei den Meisterschaften auf allen Ebenen konnten die Schützen immer einige gute Plätze belegen. Darunter befanden sich auch Deutsche Meister und einige gut Platzierte, die in ihren Klassen deutsche Rekorde aufstellten. Mit der Überzeugung „Bogenschießen ist ein Sport, bei dem jeder zeigen kann, was in ihm steckt“, ging es den Verantwortlichen auch darum, den Blick auf den Behindertensport zu richten.

Die Blumberger Sportlerinnen und Sportler wurden geprägt von den sportlichen Veranstaltungen, an denen Bogenschützen mit geistigen oder körperlichen Behinderungen dabei waren. Die große Freude der Behinderten über gute Platzierungen in ihren Klassen oder auch schon über die Teilnahme an diesen Wettbewerben machte großen Eindruck auf die Bogenschützen der Eichbergstadt.

Special Olympic sind das Ziel

Seit drei Jahren wird die Behinderte Melissa, inzwischen 13 Jahre alt, im Bogensportclub betreut und gefördert. Weitere geistig behinderte Menschen sollen in den nächsten Monaten aufgenommen werden. Das Ziel des Vorsitzenden Clemens Benzing ist es, die Behinderten nach ihrer Ausbildung an Special–Olympik Veranstaltungen teilnehmen zu lassen. Fünf Bogenschützen mit geistigem Handicup wollen die Schützen in den nächsten fünf Jahren integrieren. Dafür gebe es im Club vier Trainer und Betreuer, die sich der Behinderten annehmen und diese entsprechend ausbildeten. Einmal im Jahr plant der Bogensportclub, ein Workshop mit den Behinderten durchzuführen. Der Club hat derzeit 57 aktive Mitglieder. Dazu kommen noch einige passive Mitglieder.

„Um unseren künftigen Aufgaben gerecht zu werden, benötigen wir dringend finanzielle Unterstützung“, machte Benzing deutlich. Der Finanzbedarf liege bei etwa 7000 Euro. Davon werde der Verein die dringend benötigten, hochwertigen Zieltafeln anschaffen. Einrichtungen für die Förderung des Behindertensport, für Kinder, Jugendliche und Migranten und die Umstrukturierungen, würden von den Fördergeldern ebenfalls bezahlt, ergänzte Benzing. Jetzt hofft der BSC auf einen Zuschuss aus dem Vereinswettbewerb. Für das Fortbestehen des Projekts garantieren Clemens Benzing und seine Mitglieder.